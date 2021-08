Im Clip: Jörg platzt der Kragen: "Jetzt ist er für mich gestorben!"

Für Jörg Draeger ist die Zeit im "Promi Big Brother"-Weltraum vorbei. Die Bewohnerinnen und Bewohner setzten ihn auf die Exit-Liste und auch viele der Zuschauerinnen und Zuschauer wollten seine Konkurrent:innen scheinbar lieber sehen als ihn.

Adios "Promi Big Brother"

Lange verbrachte er seine Zeit bei #PromiBB auf dem Big Planet und geriet dort schließlich mit Paco Steinbeck aneinander. Vor seinem Auszug musste er auf die Raumstation umziehen. Auf den Big Planet wird es ihn nicht noch einmal verschlagen – er muss die Welt des großen Bruders verlassen.

Jörg Draeger ist ausgeschieden

Jörg zog am Starttag der neuen Staffel live ein. An Tag 18 endet die intergalaktische Reise für den Kult-Moderator. Was er über seine Zeit bei "Promi Big Brother zu berichten hat, siehst du in "Promi Big Brother – Die Late Night Show" gleich im Anschluss.

