Im Clip: Ist Danni in Paco verknallt?

Danni Büchner will nichts von Paco Steinbeck. Das hat die Wahl-Mallorquinerin bereits mehrfach betont. Sogar per Ankündigung mit Topfschlag ganz im Stil von Rafi Rachek. Als Papis Loveday Danni damit konfrontiert, dass er der Meinung ist, sie habe sich verliebt, lautet ihre Antwort: "Hast du irgendwie Fieber, oder was?" Doch Papis kontert: "Ganz Deutschland denkt genauso!"

Danni: Paco ist nicht mein Typ

"Leute, jetzt mal unter uns: Es ist mir sche*ßegal, wen Paco datet", stellt Danni im Sprechzimmer klar. "Er ist nicht mein Typ!" Für Papis ist das allerdings wenig überzeugend. Als er mit Paco für einen Moment allein auf dem Big Planet ist, packt er aus, was er an Danni beobachtet hat, während Paco bei seinem Date war. "Daniela war außer sich", erzählt er. Danni sei die erste gewesen, die losgerannt sei, um das Date zu belauschen.

"Ich will nichts von der", gibt Paco zurück. "Aber sie wollte was von dir", erwidert Papis. Denn immerhin hatte Danni Paco ihren Nominierungsschutz gegeben. Papis erzählt, wie er Danni darauf angesprochen hat. Demnach sei Dannis Erklärung, sie hätte Paco schützen müssen, weil Papis sowieso nicht nominiert würde. Auch dass die Büchnerin bereits einen Mann außerhalb den "Promi Big Brother"-Weltalls habe, wie sie behauptet, glaubt ihr Papis nicht. Für ihn steht fest: "Sie ist verknallt in dich", sagt er zu Paco.

Papis: "Du bist verknallt"

"Und was soll ich jetzt machen?", fragt Paco. "Kann ich ja nichts für." Papis fängt an zu lachen: "Aber es ist so!" Auch dass sich Paco in Janine Pink verknallt hat, will das Topmodel längst durchschaut haben. "Du bist verknallt, ne?", triezt er Paco.

Wie es mit Paco, Papis und Danni bei "Promi Big Brother" weitergeht, siehst du jeden Abend live in SAT.1 und auf Joyn.

