Im Clip: Jörg öffnet Melanies Gefühl-Ventil

Auf dem Big Planet liegt etwas im Argen: Paco Steinbeck macht sich bei "Promi Big Brother" Feind um Feind. Einer davon ist Jörg Draeger, der deutliche Worte findet, aber auch Melanie Müller und Danny Liedtke scheinen keine Abo für Pacos Fanclub abgeschlossen zu haben, wie sie Marie Lang verraten.

Jörg Draeger stört Paco Steinbecks Körpersprache

Unstimmigkeiten kamen schon beim Karriere-Ranking auf, das die Big-Planet-Bewohner:innen erstellen sollten. Bei einer Meinungsverschiedenheit ging Jörg vor allem eines gegen den Strich: Pacos Körperhaltung, die er als aggressiv bezeichnete.

Befehl und Gehorsam

"Für Paco gibt es keine Diskussion. Für Paco gibt es eine Ansage, Befehl und Gehorsam, so ungefähr", macht Jörg seiner Wut im Sprechzimmer Luft. "Wenn man dagegen dann noch anredet, dann rastet er geradezu aus."

Paco, der Macho?

Auch vor den anderen Bewohner:innen geizt Jörg nicht mit Meinungsäußerungen. "Er ist ein absolut ausgeprägter Macho", sagt Jörg. "Das ist so ein Alphatier, Paco", stimmt Melanie Müller ihm zu. Als Paco dann den Big Planet verlässt, um in die Raumstation umzuziehen und sich nicht von Jörg verabschiedet, ist der Ofen völlig aus.

Wut bei den Bewohnern

"Also jetzt ist er für mich gestorben", verkündet Jörg im Anschluss an Pacos Umzug. "Den würde ich jetzt nicht wiedersehen wollen." Mit seiner Wut ist der Kult-Moderator nicht allein. Auch Danny spricht sie den Zorn von der Seele, während er im blubberlosen Whirlpool treibt.

Ohne Zigaretten, ohne Spaß

Danny und Paco sind auf dem Big Planet ebenfalls schon aneinandergeraten. Als Big Brother die No-Smoking-Challenge ausrief, gab Danny ein "Find ich sehr gut", von sich. Das kam gar nicht gut bei Paco an.

Danny Liedtke vs. Paco

Immerhin würde der Nikotinentzug Danny als Nichtraucher gar nicht betreffen. Mit seinem Spruch würde er sich nicht solidarisch zeigen. Nach einer angespannten Diskussion, trennten sich die beiden Streithähne – doch der Konflikt zwischen den beiden scheint weiter zu schwelen.

Ein wütender Superhändler

Während also Melanie, Danny und Jörg die frisch umgezogene Marie in das Paco-Drama einweihen, sucht sich der Superhändler in seinem neuen Habitat neue alte Verbündete. Bezugsperson Papis, mit dem sich Paco bereits an vergangenen Raumstation-Tagen anfreundete, lauscht bereitwillig Pacos Klagen.

Wie sich der Konflikt weiter entspinnt und ob Paco noch mehr Bewohner:innen gegen sich aufbringt, siehst du bei "Promi Big Brother" 2021 in SAT.1 und auf Joyn.

