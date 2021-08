Männerrunde auf dem Big Planet: Papis Loveday konfrontiert Paco Steinbeck. Das Topmodel ist sich sicher, dass es zwischen dem Superhändler und Danni Büchner gefunkt hat. "Bist du total bescheuert?", lautet Pacos Antwort darauf. Ernst scheint Papis das nicht ernst zu nehmen: "Da lacht er wie ein Baby, schau!", sagt er zu Jörg Draeger.

Pacos geheimnisvolle Flamme

"Hast du schonmal darüber nachgedacht, dass ich vielleicht auch jemanden draußen kennengelernt hab?", wirft Paco ein. "Schon mal daran gedacht?"

"Ja, aber können wir uns nicht vorstellen", meint Jörg. Doch wen könnte Paco denn vor seiner Teilnahme bei "Promi Big Brother" kennengelernt haben? "Ich spreche nicht über Menschen, die nicht gerade bei 'Big Brother' sind", stellt Paco im Sprechzimmer klar. Nicht mal ein kleiner Hinweis? "Vielleicht hätte ich zwei Staffeln vorher hier sein sollen. So, das reicht jetzt auch."

Janine Pink hat Paco gedatet

In der vorletzten Staffel von "Promi Big Brother" ging Janine Pink als Siegerin hervor. Dass Paco für die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin schwärmt, ist ein offenes Geheimnis. Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" ist sie Melissa und Jochen zugeschaltet und bringt Licht ins Dunkle: Ja, die beiden haben sich vor dem Start von "Promi Big Brother" gedatet. "Wir sind ab und zu mal in Kontakt gewesen, jetzt war er vor Kurzem mal bei mir und da waren wir Pizzaessen. Und jetzt ist er im Container", erzählt Janine.

Die Avancen seitens Danni Büchner an Paco sieht Janine aber sehr entspannt. "Zumal ja bei uns noch nichts lief!", stellt Janine klar. Sie gehe die Sache eher langsam an. "Ihr kennt ja die Nummer mit Tobi [Wegener] damals und da bin ich extrem vorsichtig geworden", sagt Janine. Als "Tobine" galten Janine und Tobi Wegner 2019 als #PromiBB-Traumpaar. Von langer Dauer war diese Romanze jedoch nicht.

Pacos Liebesbrief an Janine

Noch könne sie Paco nicht richtig einschätzen. Bislang mache er aber einen sympathischen Eindruck auf sie. Ob daraus etwas wird, wird sich zeigen. Doch kurz vor seinem Einzug bei "Promi Big Brother" hat Paco Janine noch einen Brief zukommen lassen. Was stand denn da drin? "Was man halt so schreibt", meint Janine. "Tolle Frau, Traumfrau und er meint's ernst. Also das hoffe ich zumindest", zählt sie auf. Sie fand Pacos geschriebenen Worte zwar süß, "aber ich lass mich jetzt auch nicht blenden von dem Brief." Sie gehe der Sache noch genauer auf den Grund.

Schon bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" von Tag 12 hatte Nico Schwanz Danni Büchner bereits keinerlei Chancen bei Paco ausgerechnet. Angesprochen auf Janine meinte der gute Freund des Superhändlers jedoch: "Vielleicht klappt’s ja."

Ob sich Paco Steinbeck selbst nochmal zu dem Thema äußern wird, kannst du jeden Abend bei "Promi Big Brother" verfolgen – live in SAT.1, auf Joyn und im Livestream.

