Im Clip: Bonus: Paco teilt seine Stalking-Geschichte

Während Papis Loveday die Terrasse auf dem Big Planet fegt, fragt er Paco Steinbeck über seine On-Off-Beziehung aus. "Wieso ist die On-Off?", hakt das Topmodel nach. "Sie kam aus Hamburg und wir haben uns nicht so oft gesehen, weißt du", beginnt der Superhändler. Sie hätten sich gestritten, dann war Schluss, dann wieder nicht, dann wieder Schluss, berichtet Paco.

Pacos Stalkerinnen fälschten Chat-Verläufe

Papis vermutet, dass die Beziehung wohl auch unter Pacos Fame und seinen Fans gelitten haben könnte. "Auch", bestätigt Paco. "Dann viele Stalkerinnen gehabt, die nur Mist erzählt haben", erzählt er weiter. "Ich war dann sogar bei der Polizei wegen der ganzen Angelegenheit."

Die Frauen seien sogar so weit gegangen und hätten Chat-Verläufe gefälscht. "Was ich denen geschrieben haben soll, was gar nicht gestimmt hat."

Papis ist entsetzt: "Oh mein Gott!" Paco stellt klar, es habe sich dabei um fremde Frauen aus dem Internet gehandelt. "Wegen deiner Bekanntheit", mutmaßt Papis.

Zwischen Fame und Liebe

"Die wollten Fame und was weiß ich. Da hab ich keine Lust drauf. Ich will sowas nicht", sagt Paco. "Wenn du fame bist, weißt du nicht, ob der Mensch dich liebt wegen dir oder weil du fame bist", meint Papis.

Vielleicht ist das der Grund, warum Paco derzeit Single ist. Möglicherweise hat ja Danni Büchner ein Auge auf den 46-Jährigen geworfen. Als Reality-TV-Star hat sie dasselbe Kreuz der Bekanntheit zu tragen. Nico Schwanz, ein guter Freund von Paco, verriet bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" aber, dass er Danni und Paco gar keine Chancen ausrechnet.

Ob es doch noch zu einer Weltraum-Romanze bei " Promi Big Brother" 2021 kommt, kannst du jeden Abend live in SAT.1, auf Joyn sowie im Livestream mitverfolgen.

