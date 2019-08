Der Rauswurf von Kultbewohner Zlatkos hinterlässt tiefe Spuren an Tag 9 am Campingplatz: Warum hat Tobi sich selbst geschützt und nicht einen anderen Bewohner? Und auch die Liebesgeschichte zwischen Tobi und Janine sorgt weiterhin für Diskussionen: Ist die Liebe wirklich echt? Lilo von Kiesenwetter geht in sich. Lustig wird es bei der heutigen Herausforderung, denn die Bewohner müssen Sprichwörter erraten. Können die Bewohner die Aufgabe meistern?

Am 18. August 2019 kannst du ab 22:15 Uhr in SAT.1 sehen, was sich auf Deutschlands prominentestem Campingplatz abspielt.

"Promi Big Brother" 2019 im TV, per Livestream, App oder Liveticker

Die neue Folge gibt es im TV, in unserem SAT.1-Livestream oder übers Handy in der SAT.1-App. Gerade unterwegs? Im "Promi Big Brother"-Live Ticker verpasst du keinen Moment der Bewohner.

Ab 22:15 Uhr tickern wir alle wichtigen Highlights und berichten über die Geschehnisse in der Welt von " Promi Big Brother". Sei dabei!

>>> Hier geht's zum "Promi Big Brother"-Live Ticker! <<<