Zwei Wochen lang haben die Bewohner auf dem Campingplatz verbracht. Der Wettergott meinte es leider selten gut mit den zwölf Auserwählten und auch kulinarisch war - zumindest im Zeltlager - noch Luft nach oben. Für diese vier haben sich die Strapazen ausgezahlt: Sänger Joey Heindle, "Love Island"-Kandidat Tobi Wegener, Soap-Darstellerin Janine Pink und Model Theresia stehen im Finale von " Promi Big Brother" 2019. Wer nimmt am Schluss die Krone mit nach Hause?

Für Joey, Janine, Tobi und Theresia geht es heute um die Wurst. Nachdem sie ihre letzte Nacht alle zusammen im Luxuscamp verbringen durften, steht am 23. August endlich das "Promi Big Brother"-Finale an. Bei uns erfährst du, was sich Big Brother für die letzte große Show alles einfallen hat lassen und wer sich gegen die Konkurrenz durchsetzt. Der Live-Ticker zum finalen Tag 14 startet um 20.15 Uhr.

Aber nicht nur im Live-Ticker zelebrieren wir unsere vier Finalisten, auch auf Facebook, Instagram oder JOYN.de kannst du mitverfolgen, wer sich an die Spitze kämpft. Die "Promi Big Brother"-Homepage liefert dir regelmäßig neue Videos, News und Infos zu den Finalisten und dem finalen Kampf der Giganten. Es steht einiges auf dem Spiel: Neben Ruhm und Ehre darf sich der Gewinner über 100.000 Euro freuen.

Wer heute Abend nicht vor dem Fernseher mitfiebern kann, greift zum "Promi Big Brother"-Live-Ticker. Wir informieren dich ab 20.15 Uhr mit allem was während der Live-Show passiert.

