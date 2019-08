"Bye, bye, Ginger und hallo Bert!", heißt es an Tag 10 bei " Promi Big Brother" 2019. Wegen Damen-Überschuss, durften die Bewohner dieses Mal nur ihre weiblichen Mitstreiterinnen für den Zeltabbau nominieren.

In die engere Auswahl fielen Ginger Costello-Wollersheim, Theresia und Janine Pink. Ginger hatte ihre Stimmen von Lilo von Kiesenwetter und Sylvia Leifheit bekommen, am Ende musste sie den Campingplatz verlassen. Die nahm es gelassen, schließlich drufte sie jetzt nun endlich ihren geliebten Bert Wollersheim wieder in die Arme schließen.

Zweite Entscheidung steht aus

Doch damit nicht genug. Nach dem Auszug von Ginger, muss an Tag 10 eine zweite Person den Campingplatz von "Promi Big Brother" 2019 verlassen.

Was geht es den anderen Bewohnern ohne Ginger? Das erfährst du täglich um 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.de.

Du kannst nicht live im TV einschalten? Mit unserem "Promi Big Brother"-Liveticker verpasst du garantiert nichts!