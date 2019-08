Das Leben bei "Promi Big Brother" 2019 ist unvorhersehbar – ziehen die Bewohner ins Luxuscamp, können sie sich nie sicher sein, dass der Abstecher nicht schon schnell wieder vorbei ist. Kein Wunder also, dass Ginger Costello Wollersheim die Gelegenheit nutzt, auf den Inhalt ihres Koffers kann sie nämlich nur im luxuriösen Bereich voll zu greifen.

Gingers Modenschau im Luxuscamp

"Mein Mann sagt immer, du hast doch so schöne Möpse, lass uns doch daran teilhaben!", meinte Bert Wollersheim Ginger zufolge über ihre Oberweite. Worte, die sie sich zu Herzen nimmt: Die Ex-Stripperin trägt im Luxuscamp ein Outfit nach dem anderen zur Schau.

Rot-weißes Glitzerkleid, weißes Engels-Dress, eine gestreifte Robe und eine Kombination aus schwarzem Top und kurzer Hose – Ginger zeigt ihre mitgebrachten Stücke und beeindruckt die anderen Bewohner.

Sehr viel Haut und kein Schlüpper

Eines haben ihre Outfits alle gemein: Sie zeigen sehr viel Haut. Unterwäsche braucht sie nicht. Als Janine den Reißverschluss eines ihrer Kleider schließt, bemerkt sie, dass Ginger keinen "Schlüpper" trägt. Als Ginger auf dem Sofa liegt, rutscht fast einer ihrer Nippel heraus, aber Ginger bemerkt es und kann das Malheur noch verhindern. Tobi wirft Janine daraufhin einen verblüfften Blick zu – diese lacht nur.

"Die hatte schon heute einen ganzen Kleiderschrank an!", berichtet Joey beeindruckt im Sprechzimmer und lacht. Aber mit einem ihrer Outfits scheint er nicht allzu viel anfangen zu können. Als sich Ginger in einem schwarzen Bustier und einer knappen schwarzen Hose präsentiert, fragt Joey ganz entgeistert "Was ist das denn?" und sorgt damit für Lacher beim Publikum.

Wir dürfen gespannt sein, ob uns Ginger auch heute Abend wieder überrascht. "Promi Big Brother" 2019 kommt täglich um 22:15 Uhr in SAT.1. Am kommenden Montag und freitags startet das Format schon um 20:15 Uhr. Anschließend geht es täglich mit der Late Night Show auf sixx weiter.

