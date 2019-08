Theresia und Janine Pink starten mit einem feucht-fröhlichen Thema den Tag. Beim Frühstück im Luxuscamp bei "Promi Big Brother" 2019 geht es mal wieder um den Liebesakt und die wichtige Frage: Technik oder Größe?

"Bananen"-Diskussion vom Feinsten

Joey leidet: Seit Tagen vermisst er seine Freundin Ramona Elsener. Seit Anfang des Jahres sind die beiden ein Paar und unzertrennlich. Eigentlich wollte Joey seinen Liebeskummer kundtun, aber Tobi macht ihm einen Strich durch die Rechnung: "Vermisst du Sex?", fragt er frei heraus und lenkt das Thema in andere Bahnen. Theresia steigt sofort mit ein und hält Joey mit anzüglichem Blick ihre geschälte Banane vors Gesicht. Joey verdreht die Augen und meint genervt: "Ich komm' ohne lang klar, aber ich würde gern einfach nur knutschen!" Auch Theresia vermisst körperliche Nähe, aber wohl auf eine andere Art. Sie entfernt die Bananenschale und erklärt stolz: "Mein Gott, was für ein Kaliber!" Scherzhaft kontert Tobi: "Kennst du nicht, ne?" - und lacht.

Aufklärungsstunde bei "Promi Big Brother"

Jetzt meldet sich auch Janine zu Wort und macht ihren Standpunkt klar: "Es kommt auf die Technik an und nicht auf die Größe!" Theresia hat dazu eine andere Meinung und findet, dass die Technik wichtig sei, aber die Größe auch eine wichtige Rolle spiele. Dann haut sie den Spruch des Tages raus: "Ein kleiner Zahnstocher kann keine Sahne schlagen!" und Tobi witzelt: "Also muss er schon eine richtige Machete haben?" Die vielen Synonyme für das beste Stück des Mannes verunsichern Joey, der bis jetzt still zugehört hat: "Manchmal kann man auch mit einer kleinen Machete ganz viel anstellen." Das ist ja mal eine Ansage.

