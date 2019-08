An Tag 12 schien ein Wölkchen am "Promi Big Brother"-Himmel aufgezogen zu sein. Aber nun scheint wieder die Sonne über Janine Pink und ihrem Liebsten Tobi Wegener. Die erste Unstimmigkeit des Paares ist überwunden, jetzt wird es ernst: Kann ihre Liebe auch nach der Sendung weiter bestehen?

Wahre Campingplatz-Romantik

Erst kürzlich verspielte es sich Tobi ein wenig mit Janine, als er auf Joey Heindles Frage, ob sie zusammen wären, mit "Gezwungenermaßen" antwortete. Das schien an seinem Gewissen gekratzt zu haben, denn jetzt gibt sich der "Love Island"-Schnuckel noch mehr Mühe mit der Soap-Darstellerin. Während Janine sich immer wieder fragt, wie die Beziehung nach " Promi Big Brother" 2019 weiterlaufen wird, weiß Tobi die Antwort: "Traumpaar 2019!" und befördert Janine wieder zurück auf Wolke sieben.

Janine und die Männer

Dabei hatte Janine davor nie etwas mit einem Jüngeren: "Solche nehme ich mir eigentlich prinzipiell nicht, weil die sich in dem Alter noch gar nicht festlegen wollen", beichtet sie. Das Soap-Sternchen will keine kurzen Beziehungen mehr und betont, dass sie keinen Bock mehr darauf habe, alle paar Jahre den Partner zu wechseln.

"In deinem Alter haben doch viele noch Flausen im Kopf!", meint sie. Tobi entgegnet daraufhin: "Aber ich doch nicht!" Und bestätigt seine Worte später mit Taten. Leidenschaftlich drückt er Janine einen langen Kuss auf den Mund. So heiß ging es im Luxuscamp bis jetzt noch nie her! Wie geht es weiter mit Tobine?

