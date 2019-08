Frisch verliebt und allein unter einer gemeinsamen Bettdecke, das perfekte Wunschszenario offenbart sich für die zwei Turteltauben Janine und Tobi… wäre da nicht der ständige Anstandsjunge namens Joey. So ganz haben sich die Liebenden den Spaß aber trotzdem nicht nehmen lassen. Und Joey auf seinem Logenplatz im Hochbett war zwar nicht mittendrin, aber nicht weit davon entfernt.

Joey spitzt die Lauscher – schließlich ist es dunkel

Da es im Schlafzimmer zu dunkel zum Gucken ist, stellt er seine Sensorik um auf Gehör und stellt mit seinen Wahrnehmungen das Liebespaar am nächsten Morgen zur Rede: "Und ihr habt euch gegenseitig das Gehirn rausgeknutscht, oder was?" Statt einer Antwort gibt es vom vielleicht ersten " Promi Big Brother"-Pärchen zunächst nur vielsagende und verlegene Blicke. Aber so leicht lässt sich ein Joey nicht abschütteln und bohrt beim Frühstück weiter: "Ich habe es doch gehört!" "Wir haben nichts Schlimmes gemacht!" resümiert Janine schließlich, doch das ist Joey noch immer nicht genug: "Man kann ja auch obendrauf liegen, ohne dass man direkt was reinfährt. War das Petting?" Janine klärt auf: "Neee, wir sind U18 geblieben!" U18…? Joeys Gesicht verwandelt sich in ein einziges Fragezeichen: "Ist das eine U-Bahn, oder was?"

Anstatt darauf einzugehen ziehen es Tobi und Janine vor, noch mal ein paar heiße Blicke auszutauschen und Zukunftspläne zu schmieden. Janine: "Also wenn wir hier rauskommen, brauchen die uns nur ein Hotelzimmer zu buchen! Das müssen wir mal im Sprechzimmer sagen!"

