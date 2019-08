"Promi Big Brother"-Bewohner Joey will keinen Moment zwischen Liebespärchen Janine und Tobi verpassen. Das zeigt er deutlich, denn überall, wo sie sind, da ist auch er. Kein Problem für Tobi und Janine.

"Promi Big Brother" 2019: Dreifach hält besser

Das Dreamteam genießt die Zeit zu dritt: Tobi in der Mitte, in der einen Hand Janine und die andere Hand behutsam auf Joeys Knie abgelegt. Hier fühlt sich niemand ausgeschlossen. Wer hätte gedacht, dass man bei " Promi Big Brother" eine ganze Familie dazu gewinnen kann? Joey kann sein Glück nicht fassen: "Das ist so Wahnsinn, dass wir hier sein dürfen!"

Harmonie im Luxuscamp bei Janine, Tobi und Joey

Am Frühstückstisch geht das große Kuscheln weiter: Tobi hält Janine im Arm. An der linken Flanke des "Love Island"-Schnuckels macht es sich Joey bequem. "Ach, du hast so schöne weiche Hände heute morgen.", schwärmt Joey und verschränkt seine Finger mit Tobis. Okay, das wird dann doch zu kitschig. Wieder zurück in die Realität: Hausputzen steht an! Aber auch hier werden ohne Streitigkeiten die Aufgaben verteilt. Alles Friede, Freude, Eierkuchen.

