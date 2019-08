Joey Heindle ist nun schon seit zehn Tagen im Big-Brother-Reich. Glücklicherweise durfte er einen Großteil der Zeit im Luxuscamp verbringen. Aber jeglicher Luxus kann den Sänger nicht von einer Sache ablenken, die er sehnlichst vermiss: seine Freundin Mona.

Joeys Liebesbeweis im #PromiBB-Luxuscamp

An Tag 6 von " Promi Big Brother" erzählt Joey beim Frühstück: "Ich vermisse meinen Schatz so, das ist nicht mehr normal. Das kommt schubweise und tut so weh. Das ist ein schlimmes Gefühl in meinem Herzen." Luxuscamp-Bewohner Tobi versucht zu trösten, aber Joey lässt sich einfach nicht ablenken. Er fasst seine Gedanken zusammen: "Ich denke an ihren zärtlichen, weichen, süßen Körper. Sie hat auch so dünne Arme und Hände, ich muss sie beschützen."

Tobi Wegener: "Vermisst du Sex"?

Ex-"Love Island"-Teilnehmer Tobi will es genauer wissen und fragt ganz unverblümt, ob Joey auch die körperliche Intimität vermisse. "Nee. Ich komme ohne lang klar, aber ich würde gerne einfach knutschen", gesteht Joey. Um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, legt er ein Herz aus Steinen für die Eistanz-Meisterin im Garten des Luxuscamps aus.

