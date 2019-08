Vier Tage vor dem Start von " Promi Big Brother" 2019 läuft die Gerüchteküche heiß! Eine Frage beherrscht die Medien: Wer sind die neuen Bewohner bei "Promi Big Brother"? Inzwischen wurden bereits neun Promis bekanntgegeben, darunter Soap-Darstellerin Janine Pink, TV-Detektiv Jürgen Trovato und "DSDS"-Star Joey Heindle. Jetzt spekuliert "Bild.de" weiter: Sind "Mama Laudaaa"-Star Almklausi und "Big Brother"-Bewohner der ersten Stunde, Zlatko aka Sladdi, auch dabei?

Wir kennen Zlatko von "Big Brother"

Im Jahr 2000 war der Kfz-Mechatroniker Zlatko einer der ersten Bewohner im "Big Brother"-Haus und wurde über Nacht berühmt. Gemeinsam mit seinem Mitbewohner Jürgen Milski nahm er den Song "Großer Bruder" auf und landete damit auf Platz eins der deutschen Charts.

Wer ist Almklausi?

Der Schlagerstar ist vor allem durch seinen 2018 veröffentlichten Song "Mama Laudaaa" bekannt geworden. Mit diesem Mega-Hit schaffte er es nicht nur an die Spitze der Ballermann-Charts, sondern gewann im selben Jahr auch den Ballermann-Award in der Kategorie "Hit" ab. Bevor Almklausi seinen großen Durchbruch schaffte, schraubte er 20 Jahre lang an seiner Entertainer-Karriere. Neben seinem DJ-Dasein baute er sich ebenfalls ein zweites Standbein als Verkaufsleiter auf. Inzwischen hat er diese Karriere aber endgültig an den Nagel gehängt und widmet sich nur noch der Musik.

Ob die beiden wirklich einziehen werden, das erfahren wir spätestens am 9. August. An diesem Tag startet die 7. Staffel von "Promi Big Brother" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.de.

