In einer neuen Online-Show werdensich der Ex-" Promi Big Brother"-Bewohner Aaron Troschke und die Influencerin Raffaela Zallo über den neuesten Tratsch und Klatsch aus dem "Promi Big Brother"-Kosmos über einen Videocall austauschen.

Jeden Sonntag und Mittwoch zwischen dem 21. Juli 2019 und dem Staffelbeginn am 9. August tauschen sich Aaron Troschke und Raffaela Zallo über den neusten Gossip aus. Insgesamt werden sechs Folgen der Gerüchteküche veröffentlicht. Wer könnte in den neuen Folgen zu sehen sein? Und was erwartet die Bewohner in diesem Jahr?

Moderator Aaron Troschke als Insider

2014 zog Aaron Troschke in das "Promi Big Brother"-Haus ein und blieb den Zuschauern als sympathischer Gewinner der dritten Staffel im Gedächtnis. Ob er jemals wieder einziehen würde? "Meine Staffel war schon so hart, das wird ja nur härter. Ich habe damals im Haus 8 Kilo abgenommen!", sagt er während der Online-Show am 21. Juli. Klingt eher nach einem "nein".

Wer werden 2019 die "Promi Big Brother"-Bewohner sein? Das ist bis jetzt ein wohl gehütetes Geheimnis. Wer aber bis zum Staffelstart sein "Promi Big Brother"-Wissen auffrischen möchte, kann das in unserem Quiz "Wie gut kennst du die bisherigen Gewinner" tun.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 9. August 2019, um 20:15 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

