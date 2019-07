Für die 7. Staffel von "Promi Big Brother" hat sich SAT.1 etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Mit neuen Online-Shows wie "Das jüngte Gerücht" und "Watch Together" bleibt die PromiBB-Community immer up to date. Denn Gossip-Experten Aaron Trosche und Raffa entgeht nichts, was vor der "Promi Big Brother"-Linse passiert.