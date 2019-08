Der aktuelle " Promi Big Brother"-Bewohner Zlatko und Jürgen Milski haben im Jahr 2000 für Furore gesorgt. Ihr gemeinsamer Song "Großer Bruder" überstieg alle Erwartungen. Über 800.000 Mal verkaufte sich die Single - und steigerte die Bekanntheit der beiden Sänger enorm. Bei "Watch Together" gibt Jürgen seine Big Brother-Expertise zum Besten. Was er wohl über Zlatko zu sagen hat?

Jürgen Milski bei "Watch Together"

Nachdem Jürgen Milski als Publikumsliebling die erste Staffel von "Big Brother" verließ und mit seiner Single "Großer Bruder" auf Platz eins der deutschen Verkaufscharts landete, bestritt er seinen Lebensunterhalt weiter als Sänger.

Unter anderem veröffentliche er Songs wie:

"Volles Programm" (2000)

"Heute ist mein Tag" (2007)

Außerdem war er immer wieder in verschiedenen TV-Formaten zu sehen unter anderem:

"Big Brother – Die Entscheidung" (2008)

"TV total Wok-Weltmeisterschaft" (2011)

"Let’s Dance" (2013)

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" (2016)

Um "Promi Big Brother"-Bewohner Zlatko ist es nach "Big Brother" sehr still geworden. Auch zu Jürgen Milski scheint er keinen Kontakt mehr gehabt zu haben. Jetzt bleibt natürlich die Frage, ob in der heutigen Sendung "Watch Together" pikante Details zu ihrer Freundschaft verraten werden.

Was Jürgen wirklich über Zlatko zu sagen hat, erfahrt ihr am 11. August um 22:15 Uhr auf sat1.de, IGTV, Facebook Watch und Youtube.

