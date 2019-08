Janine Pink und Tobi Wegener sind bei "Promi Big Brother" 2019 im Liebesglück: Beide genießen die Zeit zu Zweit und teilen sich ein Bett. Unweigerlich fragen wir uns, was wohl im Schlafsack der beiden so vor sich geht?

Liebesgeflüster bei "Promi Big Brother" 2019

Zwischen Janine und Tobi geht es immer heißer zu. Egal, ob im weichen Bett oder im Schlafsack im Zeltlager, es wird sehr viel gekuschelt. Die beiden genießen die Nähe des anderen und liegen aneinander geschmiegt unter einer Decke. Was da wohl so passiert? Immerhin haben die beiden sich auch schon geküsst, wie vor allem Joey mit viel Freude feststellte – wie sicherlich auch schon viele Zuschauer außerhalb des Campingplatzes von Big Brother.

Chris killt die Romantik

Es könnte so schön sein, wären da nicht die anderen Bewohner. Bisher störte Joey als Tobis kleiner Ziehbruder im Luxuscamp die traute Zweisamkeit, indem er in intimen Situationen dazwischen platzte. Doch auch nachts sind Janine und Tobi nicht vor Störenfrieden sicher: Chris schnarcht so laut auf seiner Liege vor dem Zelt, dass er alle Romantik killt. Da bleibt #Tobine, wie das Paar auch liebevoll genannt wird, wohl nur die Hoffnung, dass es bald wieder ruhiger und romantischer wird.

Ob sich die beiden doch noch näher kommen und was unter der Decke der beiden passiert sein könnte, sehen wir heute Abend in SAT.1. Dann startet " Promi Big Brother" bereits um 20:15 Uhr in die neue Folge. Morgen geht es wie gewohnt um 22:15 Uhr weiter. Im Anschluss an jede Episode geht es auf sixx mit der Late Night Show weiter, da ist auch immer der jeweilige Bewohner zu Gast, der am Abend ausziehen musste.

