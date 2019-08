Die Schonfrist ist vorbei – ab heute geht's ans Eingemachte! Bei "Promi Big Brother" 2019 beginnt die Zeit der Nominierungen und der Auszüge. Ab heute Abend muss sich ein Bewohner von Deutschlands prominentesten Campingplatz verabschieden.

"Promi Big Brother" 2019: Wer muss die Show verlassen?

So schön es im Luxuscamp und im Zeltlager auch ist, das große Finale von " Promi Big Brother" 2019 ist schon so langsam in Sicht. Ab heute wird es spannend, denn regelmäßig muss einer der Bewohner die Show verlassen – und der Startschuss fällt heute Abend, am 16. August. In der Live Show erfahren wir, wer gehen muss.

Schritt 1: Die Nominierungen der Bewohner

Im ersten Durchgang nominieren die Promis sich gegenseitig.

Jeder Bewohner hat eine Nominierungsstimme.

Alle Bewohner stehen zur Wahl.

Die Promis mit den meisten Stimmen landen auf der Nominierungsliste.

Schritt 2: Das Zuschauer-Voting

Für welchen Promi letztendlich die Show endet, entscheiden die Zuschauer:

Die Zuschauer können für ihren Favoriten anrufen

Der Bewohner mit den meisten Stimmen darf weiter auf dem Campingplatz bleiben.

Welcher Bewohner noch heute in der großen Halbzeit-Show ausscheidet, ist dabei nicht das einzige spannende Highlight. Auch die ehemaligen Gewinner von "Promi Big Brother" sind zu Gast. Zudem dürfen wir uns auf weitere Überraschungen freuen, die der große Bruder für uns bereithält. Was das sein wird, erfahren wir heute ab 20:15 Uhr in SAT.1.

"Promi Big Brother" 2019 im TV und Live Ticker

#PromiBB kommt täglich um 22:15 Uhr in SAT.1.

Freitags und am kommenden Montag können wir die neue Folge schon ab 20:15 Uhr verfolgen.

können wir die neue Folge verfolgen. Auf sat1.de oder bei Joyn kannst du den Live Stream verfolgen.

verfolgen. Nach der Episode geht es auf sixx mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show", der frechen Nach(t)besprechung weiter.

Kannst du das Geschehen nicht im Fernsehen mitverfolgen, bist du mit unserem Live Ticker immer top informiert – und unterhalten.

Das könnte dich auch interessieren: