Die " Promi Big Brother"-Bewohner im Luxuscamp haben es gut. Alle Annehmlichkeiten, die man beim Glamping haben kann, stehen ihnen zur Verfügung. An Tag 2 beschließt Joey Heindle sich der Körperpflege zu widmen. Sein Plan: Eine Ganzkörperrasur. Zlatko und Jürgen sind kritisch. Schließlich greift der "Big Brother"-Kultbewohner ein und demonstriert wie es richtig geht. Joey bekommt von Zlatko ein Bein rasiert.

Neues Dream-Team? Zlatko rasiert Joeys Bein

Joey verrenkt sich, kugelt herum und versucht so alle möglichen Stellen an seinem Körper zu enthaaren. Die Rasur erheitert Jürgen Trovato und Zlatko sichtlich.

Dann hält es Zlatko scheinbar nicht mehr aus und zeigt dem Sänger, wie es richtig geht.

Was Joey noch so alles von dem "Big Brother"-Kultbewohner lernt, seht ihr täglich bei "Promi Big Brother" 2019 um 22.15 Uhr und freitags um 20.15 Uhr in SAT.1.

