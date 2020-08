Adela Smajic weiß, wie man vor der Kamera eine gute Figur macht. Als Schweizer "Bachelorette" von 2018 und Moderatorin bei Telebasel hat sie schon einiges an TV-Erfahrung gesammelt – nun stellt sie sich der Herausforderung von "Promi Big Brother" 2020. Im Interview erfährt die 27-Jährige, was sie noch so bereithalten könnte.