Promi Big Brother: 

Nach dem Streit zwischen Katy und Simone spaltet sich für ein paar Minuten der Märchenwald - und aus einem Team werden direkt zwei Gruppen. Was für die Dragqueen ein eigentlich nett gemeinter Tipp war, fasst Simone direkt als Vorwurf auf. Der Grund: Katy mischt sich ein, während Simone ein Feuer macht. Die Situation eskaliert und die Bewohner versuchen beide Streithähne auseinander zu halten. Beruhigt hat sich die Situation dadurch nicht und die Nerven liegen blank. Vergeht auch mal ein Tag ohne Drama?

Tränen bei Katy Bähm

Die Dragqueen ist von Simones Performance geschockt und will sich nichts gefallen lassen. Jemand muss zum Reden her: Und wer bietet sich da am besten an? Kathy Kelly! Nachdem sich die restlichen Wald-Bewohner nun bei Simone aufhalten, stellt sich die 57-Jährige neben Katy und steht ihr zur Seite um ihre Tränchen aufzufangen. Schnief! "Sie hat nichts gemacht. Außer gesagt, dass sie diese Feueranzünder auseinander machen soll. Sie hat nichts anders gemacht und dann ist die Simone an die Decke gegangen. Also sorry!", gibt Kathy Kelly von sich.

Emotional ist die Sängerin stark von der Situation mitgenommen worden, auch bei ihr kullern die Tränen: "Diese Bedrohung an Katy - ich habe mich auch in diesem Moment in einem bedrohlichen Umfeld gefühlt. Und ich wusste, wenn ich etwas dazu sage, eskaliert es mehr."

Gemeinsam sind sie stark, halten ihre Händchen fest und reden über die Situation, die beide ziemlich traurig macht. "Sie will Respekt haben, ist aber selber respektlos", die 27-Jährige kann es immer noch nicht nachvollziehen, wieso Simone so ausgerastet ist. "Ich bin so froh, dass du da bist", gesteht Katy ihrer Fast-Namensvetterin.

