Promi Big Brother:

Es war einmal, in einem gar nicht allzu fernen Märchenland, da trug sich ganz Unglaubliches zu. Zwei Bereiche gerieten in heftigen Streit…

Adé, heile Welt

In der Welt des großen Bruders ging es einst ruhig und lustig zu. Die Bewohner des Märchenlandes lernten sich kennen und kamen sich näher – sowohl emotional als auch körperlich. Sie teilten intime Erlebnisse miteinander oder kuschelten sich in den Schlaf. Doch das ändert sich plötzlich.

Enttäuschung bei Emmy

Emmy Russ konnte ihr Märchen-Match erfolgreich meistern und durfte somit mit den Bewohnern des Märchenwaldes ins Märchenschloss einziehen. Doch lange währte die Freude nicht, denn noch am gleichen Abend wurden sie und Alessia Herren zurück in den Märchenwald geschickt. Die Enttäuschung war groß.

Eine Poolparty wird zum Desaster

Die neuen Schlossherren schwelgen im Luxus und feiern erst einmal im Pool, als das Drama seinen Lauf nimmt. Denn Katy Bähm lauscht an der Mauer, die die beiden Bereiche voneinander trennt, und will vernommen haben, wie Simone Mecky-Ballack über Alessia lästert. "Wir haben jedes Wort gehört was du gelabert hast!", brüllt Katy wütend.

Alessia Herren startet die Schlacht

Auch bei Alessia schwillt der Zorn an – und sie greift zu rigorosen Mitteln. Sie wirft eine Wasserbombe über die Mauer und schreit: "Das ist für das F***engelaber da drüben!" Damit wurde die Schlacht begonnen.

"Das ist asozial. Ey, ich bin gestylt!", beschwert sich Adela Smajic, die zuvor noch glücklich im Lustgarten entspannte. Doch das ist noch nicht alles, denn die Eskalation beginnt. Die Bereiche stehen vor einer Spaltung…

