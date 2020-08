Jennys Entscheidung und ihre Konsequenzen

Zwei Frauen, die gemeinsam aufs Klo gehen – das gibt es in Big Brothers Märchenreich nicht. Und wenn die besagten Frauen Jenny und Elene dort auch noch die Batterien aus den Mikros nehmen, um sich ungestört zu unterhalten, sind das gleich zwei Regelverstöße auf einmal. Die Bestrafung am Tag 5 schockiert beide: Big Brother setzt Jenny und Elene auf die Exit-Liste.

Einige lange Tage des Zitterns hätten beide nun bis zur Entscheidung durchmachen müssen. Dies hat Jenny abgekürzt. An Tag 6 erklärte sie, "Promi Big Brother" freiwillig verlassen zu wollen. Ihre große Hoffnung war es, mit diesem Opfer Elene von der Exit-Liste zu holen.

Muss Elene auch gehen?

Jenny übernimmt die volle Verantwortung für den Regelverstoß: "Ich war diejenige, die gesagt hat: Bitte komm kurz mit. Ich bin mir bewusst, dass ich schuld bin. Ich würde mir das nie verzeihen, wenn sie wegen mir rausfliegt," erklärt sie unter Tränen.

Big Brothers Regeln aber sind Big Brothers Regeln, nichts gibt es im Märchenreich, das stärker sein könnte! Jennys Entscheidung ändert nichts an Big Brothers Strafe: Elene bleibt auf der Exit-Liste. Erst am Freitag, den 14. August, wird sich ihr Schicksal durch die Stimme der Zuschauer entscheiden. Wir sind natürlich live dabei in Sat.1 und auf Joyn.de.

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

