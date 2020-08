Mischa ist ebenfalls ein Sonnenanbeter und gesellt sich zu seinen Mitbewohnerinnen. Nein, eher gesagt, gesellt sich zu Adela. "Wir waren 'ne Mädelsrunde plus ein Mischa", lacht Jenny.

Flirt-Attacke im Märchenwald

Mit einer kleinen Schultermassage genießt Mischa die Nähe seiner aktuellen Herzdame. Also jetzt mal ganz ehrlich – dass ging nun echt flott! Aber was läuft denn da zwischen den "Promi Big Brother"-Bewohnern? "Also ich glaube, dass Mischa ein Auge auf Adela geworfen hat und ich finde, es würde passen!" ist sich die 27-jährige Jenny sicher. Mit einem Deep-Talk bei über 25 Grad lassen sich Mischa und die ehemalige schweizer "Bachelorette" von nichts und niemandem aufhalten.

Und es wird noch intimer – die Rücken-Massage darf schließlich nicht fehlen. Adela setzt sich auf Mischas Po und fängt an ihn wie bei einer Thai-Massage zu massieren. Moment, so einen Luxus haben die Bewohner noch nicht mal drüben im Märchenschloss! Da könnte man ja ganz neidisch werden – so wie Senay!

"Promi Big Brother" 2020: Mischa Meyer schmilzt unter Adelas magischen Fingern

Kurz vorm Schlafen gehen sind Adela und Mischa wieder in ihrer Traumwelt und beschreiben sich gegenseitig, wie ihre Traumpartner charakterlich sein sollten. "Du gibst mir einen Apfel, machst einen Apfel für dich und gibst mir einen. Ohne dass du weißt, ob ich einen will oder nicht". Mischa ist sich sicher: "Man fühlt es, wenn man den richtigen Partner hat." – ob es beide schon jetzt fühlen und insgeheim füreinander bestimmt sind?

Adela hatte noch nie einen Freund

Im Märchenwald stellt Jasmin Adela eine wichtige Frage, die sie brennend interessiert - und natürlich Mischa: "Und du hast noch nie einen richtigen Freund gehabt?" Die Antwort der 27-Jährigen ist eindeutig: "Nä". Auf die Gegenfrage warum, erklärt sie, dass es unterschiedliche Gründe gab. Sie hatte sich schon mal Hals über Kopf in jemanden verliebt – doch der Klassiker in Sachen Beziehung trat ein: Er wollte nicht.

"Ich bin ein sehr wählerischer Mensch", so Adela. Doch die Wahl auf Mischa viel sehr schnell – in ihm hat sie auch jemanden gefunden, mit dem sie auf einer Wellenlänge ist. Zumindest in den letzten drei Tagen. Wie es weiter geht und ob sich die Beiden noch näher kommen, erfährst du heute Abend um 22:15 Uhr auf Sat.1

Du willst "Promi Big Brother" täglich mitverfolgen, dann haben wir hier noch eine Übersicht:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf Sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

