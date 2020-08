Ikke Hüftgold weiß, wie man feiert – aber weiß er auch, wie man in der Welt von "Promi Big Brother" zurechtkommt? Nun hat er die Chance, zu beweisen, was er abseits der Bühne und vom Ballermann noch auf dem Kasten hat. Immerhin gibt es nicht nur den großen Bruder, sondern auch die anderen Bewohner, die sie nächsten Wochen gehörig auf den Kopf stellen können. Im Interview verrät er, was die Zuschauer wohl von ihm zu sehen bekommen.