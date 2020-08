Das Finale am 28. August rückt immer näher - und so kurz vor der letzten Show musste sie ihre sieben Sachen packen.

Simone Mecky-Ballack verlässt "Promi Big Brother" 2020

Die Bewohner nominierten Emmy und Simone - und setzten beide Frauen somit auf die Nominierungsliste. Am Ende entscheidet aber immer noch der Zuschauer. Es war ein knappes Rennen: am Ende des Votings stand es 51:49. So knapp und doch leider verloren. Richtig traurig ist die 44-Jährige über ihren Exit aber nicht - und freute sich auf ein kleines Schörlchen nach ihrem Verlassen.

Auch morgen wird ein weiterer Märchenwald-Bewohner "Promi Big Brother" verlassen - wer wird es diesmal sein? Und vor welchen Herausforderungen wird sie der große Bruder morgen stellen? Das erfährst du um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Du kannst die Show auch selbstverständlich in unserem Live-Ticker mitverfolgen!

