Promi Big Brother

Claudia Kohde-Kilsch gehört zu den neuen Bewohnern

Am 7. August beginnen für 16 Prominente die vielleicht härtesten drei Wochen ihres Lebens. Eine, die sich dieser Herausforderung stellen wird, ist Claudia Kohde-Kilsch. Doch bevor sie sich in die 24/7-Überwachung begibt, haben wir sie gefragt, wie sie sich das Zusammenleben mit den anderen Bewohnern vorstellt und was ihre Familie zu ihrem Einzug sagt.