Die berühmtesten Gesichter der Welt haben nicht immer die glänzendste Lebens-Geschichte. So auch Werner Hansch. Der Sport-Kommentator kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Er hat sich zu einer Legende gemacht. Doch auch sein Leben kennt Schattenseiten. Bei "Promi Big Brother" erzählte er live im Fernsehen von seiner Spielsucht und wie sie ihm sein Leben und seine Liebe zerstört haben.

Werner und Calli: Ein Gespräch unter Freunden

Zum 82. Geburtstag macht Big Brother Werner eine besondere Überraschung. Er spendiert zum Abschluss der Feierlichkeiten eine gut bürgerliche Geburtstags-Brotzeit mit Kumpel Reiner "Calli" Calmund im Hexenhäuschen – Werner ist beglückt. Die beiden Sport-Größen haben sich so viel zu erzählen, dass sie das Essen kaum anrühren. Werner erzählt Calli nochmal, was er tut, um der Spielsucht zu entkommen: "Ich bin seit Februar in einer Therapie und habe mich einem Kreis der anonymen Spielsüchtigen angeschlossen." Calli hört seinem Kumpel gut zu. "Ich habe null Entzugserscheinungen. Das macht mir Hoffnung. Ich habe seit acht Monaten keine Wettbude mehr betreten, das schwöre ich. Ich verspreche es dir. Ich bin auf einem guten Weg", sagt Werner. "Das Allerwichtigste ist der Sieg gegen die Krankheit und dass du erkannt hast, dass das nur mit Fachleuten geht", mahnt Calmund.

Das Geld ist knapp: 600 Euro zum Leben

Werner ist also auf dem besten Weg dahin, die Sucht für immer loszuwerden, doch die Folgen nagen an ihm: Das Geld auf dem Konto ist regelmäßig knapp. Er gesteht seinem Kumpel "Calli" schweren Herzens, dass er im Monat mit 600 Euro auskommen muss. "Calli" lässt den jahrelangen Weggefährten nicht im Regen stehen und zeigt sich hilfsbereit: "Wenn du ein Problem in der Versorgung kriegst, dann rufst du an. Ich möchte, dass das gewährleistet ist, Werner. Bleib auf Kurs, Freundchen."

Die Siegprämie von 100.000 Euro, die der Gewinner oder die Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2020 mit nach Hause nimmt, könnte Werner Hansch also gut gebrauchen. Wie die Chancen für den 82-Jährigen stehen, siehst du heute Abend um 22:15 Uhr bei "Promi Big Brother" - wie immer in SAT.1 und auf Joyn.de.

