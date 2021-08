Wie sieht die neue Welt von "Promi Big Brother" 2021 aus? Diese Frage wird endlich beantwortet! Es gibt in diesem Jahr zwei Bereiche, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

"Promi Big Brother" 2021: Zwei neue Bereiche

Entbehrungsreich vs. luxuriös – der große Bruder liebt es, die Bewohnerinnen und Bewohner in extremen Situationen zu erleben. Dafür hat er in diesem Jahr zwei Bereiche im #PromiBB-Weltall vorbereitet: Den Big Planet und die Raumstation.

Im Clip: Das sind die neuen Bereiche

Start im Hangar: Nur ein persönlicher Gegenstand

Für alle Promis beginnt die #PromiBB-Reise im Hangar. Dort werden sie gescannt und von Big Brother genauestens unter die Lupe genommen. Sie dürfen nur einen einzigen persönlichen Gegenstand in ihre neue Heimat für die nächsten Tage – und vielleicht sogar Wochen – mitnehmen. Für was werden sie sich entscheiden?

© SAT.1 / Willi Weber

Die Raumstation: Enge und Entbehrung

Karg, kühl und klein – alle Bewohnerinnen und Bewohner landen zuerst in der Raumstation. Hier ist nicht nur Platz Mangelware. Die Promis leben auf engem Raum und müssen sich mit ihren Mitbewohner:innen arrangieren. Auch Privatsphäre wird hier klein geschrieben, denn die Raumstation besteht aus einem einzigen Raum – es gibt quasi keine Rückzugsorte.

© SAT.1 / Willi Weber

Astronautennahrung für die Promis

Dafür steht Astronautennahrung für die Bewohner:innen bereit. Getrocknete Erbsen, Sahnenudeln mit Huhn und Spinat, Softfeigen und Softdatteln warten darauf, verzehrt zu werden. Doch es gibt auch ein Licht am Ende des Weltalls: Eine rote Tür, auf dem ein P prangt – gibt es hier vielleicht Leckereien, die die Promis einkaufen können?

Ein einziges Kuschelfest

Kuschelig wird es vor allem auch in der Nacht werden. Schmale Pritschen, eng an eng, bilden das Nachtlager für die Bewohnerinnen und Bewohner. Vor allem große Promis kommen hier kaum auf ihre Kosten. Zum Glück gibt es noch eine anderen Bereich, der mehr Luxus verspricht …

© SAT.1 / Willi Weber

Big Planet: Luxus und Übermaß

Hier ist alles bunt: Der Big Planet lässt wohl keinen Wunsch unerfüllt, er ist die Definition von Luxus. Er bietet Platz und Rückzugsmöglichkeiten. Zudem finden die Sportskanonen unter den Promis Geräte, an denen sie sich austoben können. Der Schlafbereich ist kein Pritschenlager, sondern bietet kuschelig weiche Betten, auf denen sich die Bewohner:innen ausstrecken können.

© SAT.1 / Willi Weber

Wo landen die Kandidatinnen und Kandidaten?

Das Abenteuer "Promi Big Brother" 2021 beginnt für sie alle zwar in der Raumstation, doch irgendwann haben die Bewohner:innen vielleicht das Glück, auf den Big Planet umzuziehen – und das liegt nicht nur in der Hand der anderen Promis, sondern auch in deiner!

© SAT.1 / Willi Weber

Noch mehr der beiden Bereiche siehst du ab 6. August 2021, 20:15 Uhr, wenn es endlich mit der neuen Staffel losgeht. Täglich gibt es eine neue Folge in SAT.1 und auf Joyn.

