Mimi Gwozdz stört sich an Melanie Müllers Art

Einige Tage lang leben die Bewohnerinnen und Bewohner von " Promi Big Brother" nun schon zusammen und lernen sich immer mehr kennen – mit allen positiven wie auch negativen Eigenschaften. Mimi Gwozdz verrät im Bonus-Clip, welche Promi-Dame sie mit einer ihrer Eigenschaften besonders nervt: "Sich selbst immer so in den Mittelpunkt zu rücken wie Melanie zum Beispiel. Das mag ich nicht so gern." Na, hoffentlich bekommt Melanie das nicht mit!

Uwe Abel hadert indes mit Daniela Büchners vermeintlichem Pessimismus: "Ich finde Danielas Art, alles negativ auszudrücken, nicht so toll." Gleichzeitig lobt der TV-Bauer jedoch Eric Sindermann für dessen positive Lebenseinstellung.

Im Clip: Welche Eigenschaften nerven die Bewohner:innen am meisten?

Das liebt Danny Liedtke an Jörg Draeger

Ganz viel Liebe verteilt Schauspieler Danny Liedtke an Showmaster und Mitbewohner Jörg Draeger: "Ich liebe eher so eine Eigenschaft, die ich selbst nicht habe. Zum Beispiel an Jörg, dass er sich sehr, sehr gut artikulieren kann und gewählt ausdrücken kann."

Heute Abend siehst du, ob die Aussagen der Bewohnerinnen und Bewohner Folgen haben. Los geht "Promi Big Brother" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

