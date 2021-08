Sie haben wenig Platz und keine Rückzugsmöglichkeiten: Die Raumstation bei "Promi Big Brother" 2021 verlangt den Bewohnerinnen und Bewohnern viel ab. Kein Wunder, dass schon die ersten Fetzen fliegen – zwischen Melanie Müller und Rafi Rachek.

Melanie Müller auf Kuschelkurs

Im Live-Presse-Event "Promi Big Brother – Der Countdown" sind die ersten Szenen der Bewohner:innen in der Raumstation zu sehen. Während Rafi Rachek Uwe Abel herumführt, kuschelt Melanie Müller freundschaftlich mit Daniel Kreibich – doch die Idylle wird schon bald getrübt …

Im Clip: Gibt es jetzt schon Beef? - "Du bist doch Trash!"

Zoff mit Rafi Rachek

Im Gespräch fragt Rafi, warum Melanie so gelangweilt gucken würde – eine Frage, die nicht gut bei der Partymusikerin ankommt. "Das ist mein Blick, gewöhn' dich dran!", gibt sie zurück und will von Rafi wissen, in welchen Sendungen er bereits mitgemacht hat.

Der ehemalige Teilnehmer bei "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" ist darüber überrascht. "Du guckst kein Trash?", antwortet er ihr verwundert. "Du bist doch Trash!" – und das gefällt Melanie überhaupt nicht. Im Sprechzimmer macht sie ihrem Ärger Luft.

Wie es mit dem Streit der beiden weitergeht, siehst du morgen Abend, am Freitag, 6. August, ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.