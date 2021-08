"Promi Big Brother" 2021: Wer ist dabei?

Big Brother weiß, wie er ein Geheimnis für sich behält. Bisher gibt es nur Spekulationen und Gerüchte, wer dabei ist. Es sind einige Namen gefallen, aber sind auch die echten Bewohnerinnen und Bewohner darunter? Ab morgen weißt du endlich mehr. Am Dienstag, 3. August 2021 um 5:30 Uhr werden exklusiv die ersten Bewohner:innen der neuen Staffel verkündet.

Es geht ins All – aber wer zieht ein?

Der große Bruder hält sich auch in Bezug auf die neue Welt bedeckt. Bisher ist nur bekannt, dass sich die neuen Promis im All wiederfinden, doch wie wird das neue Motto aussehen?

Sicher ist, dass Big Brother den Zuschauer:innen zum ersten Mal noch mehr Mitbestimmungsrecht einräumt – direkt über die App. Während der Show können Fans live in der SAT.1-App interaktiv ins Geschehen eingreifen. Wer muss das Weltall verlassen? Welcher Promi erhält Nominierungsschutz?

Über die Kommentar-Funktion kann sich die Community untereinander zu jeder oder jedem einzelnen Bewohner:in austauschen und direkt Fragen stellen. Ausgewählte Fragen und Kommentare werden von den Promis über Bonus-Clips beantwortet, die direkt online abrufbar sind, oder nach ihren Auszügen in " Promi Big Brother – Die Late Night Show" in SAT.1 gestellt.

Auf PromiBigBrother.de und in der SAT.1-App erhalten die Zuschauer:innen außerdem weiteren exklusiven Zusatz-Content rund um "Promi Big Brother", das Weltall und die prominenten Bewohner:innen.

"Promi Big Brother" – über-All und rund um die Uhr

Über den red button – verfügbar auf jedem Smart-TV – sind Highlights der Show und Fakten zu den Bewohner:innen parallel zur Ausstrahlung auch direkt auf dem TV verfügbar.

Außerdem wird "Promi Big Brother" auf den Social-Media-Plattformen von SAT.1 und #PromiBB auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und YouTube rund um die Uhr begleitet.

Wer die Folge im TV verpasst, findet auf PromiBigBrother.de und auf Joyn die kompletten Folgen direkt nach Ausstrahlung im Catch-up.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf Joyn