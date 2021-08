+++ Update: 07.08.2021 +++

Daniel Kreibich: Freiwilliger Auszug nach Folge 1

Der Hellseher ist auf eigenen Wunsch schon wieder auf die Erde zurückgekehrt. Hier erfährst du mehr über den Auszug von Daniel Kreibich bei "Promi Big Brother" 2021.

+++

Daniel Kreibich ist regelmäßig bei Astro-TV zu sehen. Seinen Beruf als Hellseher übt der Wahl-Regensburger seit 20 Jahren aus. Dass er schon lange im Business ist zeigt, er hat den richtigen Weg eingeschlagen. Nun ist er bei "Promi Big Brother" 2021 dabei.

"Promi Big Brother" 2021: Kandidat Daniel Kreibich ist bekannt aus Astro-TV

Schon seit 20 Jahren übt Daniel seinen Beruf aus – viele kennen ihn durch seine Auftritte bei Astro-TV. Zu seinen Klienten gehören unter anderem Richter, Anwälte, Ärzte und auch einige Prominente. Diese bezeichnen seine Dienste aber meistens als Coaching und nicht als Hellsicht.

Inzwischen fliegt Daniel mehrmals im Jahr nach Berlin, um Kunden im TV zu beraten. Wenn er Zuhause ist, hilft er Kunden meistens über das Telefon weiter. Menschen, die ihm oder seiner Gabe nicht glauben, sind ihm am liebsten – denn er überzeugt Zweifler gerne vom Gegenteil.

Im Clip: Daniel Kreibich - der polarisierende Star

Steckbrief & Biografie

Hier gibt's für dich die wichtigsten Fakten zu Daniel auf einen Blick:

Alter: 37

Geburtstag: 23. September 1983

Wohnort: Regensburg

Sternzeichen: Jungfrau

Beruf: Star-Hellseher

Instagram: @der_hellseher

Seine Gabe sieht er als Geschenk

Schon in seiner frühen Kindheit merkt Daniel Kreibich, dass er anders ist als andere Kinder. Anstatt auf dem Fußballplatz herumzutollen, beschäftigt sich der junge Daniel lieber mit seiner Gabe. Diese fällt ihm schon im Alter von sieben Jahren auf, als er in der Lage ist Dinge zu spüren, die andere nicht wahrnehmen. Diese Gabe hat er vermutlich von seiner Mutter.

Was ist dran an den Vorwürfen Daniel sei ein Scharlatan?

Daniel Kreibich hat aber nicht nur Fans. Durch seine Arbeit im TV muss er sich auch harter Kritik stellen. "BILD" betitelt ihn sogar mehrfach als "Scharlatan". Es folgt eine Klage von Daniel – er will nicht als Betrüger bezeichnet werden. Das Gericht urteilt: Der Star-Hellseher müsse mit der Kritik leben, da er sich selbst als Star bezeichnet. Die Zeitung muss jedoch Details der Berichterstattung unterlassen.

Daniel Kreibich: Wird er bei "Promi Big Brother" mit anderen Teilnehmer:innen klarkommen?

Daniel wird vielleicht dem ein oder anderen Promi die Zukunft vorhersagen – oder den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern auch mal auf die Nerven gehen. Der Star-Hellseher hat eine ganz eigene Art mit Menschen umzugehen und nicht jeder wird Verständnis für ihn oder seinen Beruf zeigen.

Daniel Kreibich im Interview: "Das wird ein richtiger Entzug werden!"

Hellseher, Medium und Lifecoach. Bereits im Alter von sieben Jahren entdeckt Daniel Kreibich (37) seine hellseherischen Fähigkeiten. Mit 16 macht er seine Gabe zum Beruf und ist seit 2007 regelmäßig beim Sender Astro TV zu sehen. Bei "Promi Big Brother" wird für ihn nicht nur die Hygiene eine Herausforderung werden. Zum ersten Mal wird Daniel auf sein Liebstes, sein Handy, für eine lange Zeit verzichten müssen: "Wenn der Akku nur noch zehn Prozent anzeigt bekomme ich schon Herzrhythmusstörungen. Das wird ein richtiger Entzug werden!"

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

"Ich möchte eine neue Herausforderung, und 'Promi Big Brother' ist genau das für mich."

Hast du bereits WG-Erfahrung?

"Die habe ich nicht, deswegen ist das auch so eine große Herausforderung. Ich bin wahrscheinlich der einzige Junge in Deutschland, der sich selbst aus einem Schullandheim entlassen hat. Dort gab es kein Telefon und wir durften keinen Kontakt nach Hause haben. Ich bin da ausgebrochen, habe in einem Altersheim ein Telefon gefunden und zu Hause angerufen und gesagt: 'Mama, hol mich ab.'"

Du sprichst von einer großen Herausforderung. Was genau meinst du damit?

"Definitiv die Hygiene ist eine große Herausforderung für mich. Ich brauche mein eigenes Bad, mein eigenes Bett. Das mit so vielen Menschen zu teilen, wird für mich hart."

Hast Du als Hellseher schon ein Gefühl dafür, wie die Zeit bei "Promi Big Brother" für dich werden wird?

"Ich habe für mich schon einen kleinen Blick in die Zukunft geworfen. Ich weiß, dass es für mich sehr anstrengend, aber auch lustig werden wird."

Inwieweit wird deine Gabe, deine Hellsicht und dass du bestimmte Dinge spürst, bei "Promi Big Brother" eine Rolle spielen?

"Mit meiner Gabe könnte ich mir schon helfen, aber ich nehme ja als Privatmensch und Lifecoach Daniel Kreibich teil. Ich möchte da auch fair sein und nicht gegen die Spielregeln verstoßen."

Aber kannst du deine seherischen Fähigkeiten so einfach abstellen?

"Ich muss mich schon darauf konzentrieren, meine seherischen Fähigkeiten zu unterdrücken. Im wahrsten Sinne 'offline' zu gehen. Aber natürlich nehme ich Energien wahr. Wir Menschen sind alle Funktürme. Ich habe diese Gabe quasi von Geburt an, ein Geschenk Gottes. Mit dem siebten Lebensjahr ist mir das bewusst geworden, aber man muss dann erst mal lernen, damit klar zu kommen."

Wirst du deine Mitbewohner:innen beraten und ihnen Dinge prophezeien?

"Als Lifecoach würde ich sie an die Hand nehmen und umarmen. Wenn jemand Bedarf für eine Beratung hat, bekommt er meine Nummer und kann mich nach der Show anrufen."

Würdest du zum Beispiel spüren, wenn eine große Liebe für dich im Haus wäre?

"Ich bin ein sehr glücklicher Single und sehe da erst mal keinen Bedarf."

Aber könntest du dir denn vorstellen, dich im Haus zu verlieben?

"Ich selbst gebe mich so wie ich bin, aber es werden sicherlich auch Leute dabei sein, die sich verstellen oder versuchen, sich zu verstellen. Unter solchen Bedingungen kann man niemanden kennenlernen. Wenn, dann möchte ich jemanden privat kennenlernen, so wie er wirklich ist."

Wie muss ein Mensch sein, der dein Herz erobert?

"Andere würden jetzt sagen: 'Sixpack, reich und hübsch.' Ich bin da ganz anders. Ich würde sagen, der Mensch muss das Herz am rechten Fleck haben – und sollte tageslichttauglich sein."

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?

"Ich glaube, dass man irgendwann die Kameras vergisst und man sich dann auch so gibt, wie man ist. Ich lasse mich ja auf diese Herausforderung ein, deswegen bin ich da ehrlich gesagt ganz offen."

Du hast vorhin die Hygiene angesprochen: Wie schaut es bei der Körperpflege aus? Hindern Dich die Kameras zum Beispiel daran, nackt zu duschen?

"Wenn ich drei Wochen in einem armen Bereich wäre, dann können wir über das Nacktduschen sprechen. Aber momentan habe ich durch Corona und den Lockdown ein paar Pfunde zu viel und werde in der Badehose duschen."

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

"Meine Mutter, meine Freunde, mein Handy und tatsächlich Hand-Desinfektionsmittel – das auch schon vor Corona."

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

"Alle Facetten eines Lifecoachs. Ich bin für die Bewohner:innen da, wenn sie mich brauchen. Außerdem ich bin ein sehr humorvoller und interessanter Typ."

Was bringt dich auf die Palme?

"Unordnung, keine Hygiene und wenn jemand total nervig ist."

Wie reagierst du in Konfliktsituationen?

"Entweder ignoriere ich es, weil ich auf diese negativen Schwingungen gar nicht eingehen möchte, oder ich fordere es noch heraus. Es kommt immer darauf an, wie interessant das Thema ist."

Wie gehst du denn grundsätzlich mit Kritik um? Gerade in deinem Beruf hast du ja schon viel Kritik einstecken müssen.

"Ich stehe zu mir und zu dem, was ich mache. Ich weiß, ich mache nichts falsch und das beweisen ja auch meine Klienten, die mir seit fast 20 Jahren treu sind. Es kommt natürlich auch immer darauf an, von wem die Kritik kommt."

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist du ein Alphatier oder Mitläufer?

"Ich bin schon jemand, der gerne die Führung übernimmt. Aber es kommt darauf an, welche Energien mit dabei sein werden. Manchmal gibt ja auch andere Personen, die selbst Anführer sein möchten und dann gibt man auch nach."

Wen oder was wirst du am meisten vermissen?

"Meine Mama. Und mein Handy."

Wie handysüchtig bist du denn?

"Auf einer Skala von eins bis zehn würde ich sagen: 20. Wenn der Akku nur noch zehn Prozent anzeigt, bekomme ich schon Herzrhythmusstörungen. Das wird ein richtiger Entzug werden."

Bist du ehrgeizig? Wie wichtig sind dir der Sieg und die Gewinnsumme?

"Natürlich ist das ein großer Anreiz. Wenn ich gewinne, schenke ich das Geld meiner Mutter, da sie vor einiger Zeit Brustkrebs hatte. Daher bin ich schon ein bisschen ehrgeizig. Wenn jemand anderes gewinnt, der es mehr verdient als ich, dann ist das die Entscheidung des Universums."

Ich bin der perfekte "Promi Big Brother"-Bewohner, weil …

"… ich einzigartig bin!"

