Danny Liedtke ist einer der Bewohner, die im Namen des großen Bruders das Weltall von "Promi Big Brother" 2021 erobern. Fans von Reality-Soaps kennen den 31-Jährigen auch als Kevin Bochow in "Köln 50667".

Danny Liedtke spielt die Rolle des Kevin Bochow in "Köln 50667"

Als Kevin Bochow übernimmt Danny Liedtke Rollen in "Köln 50667" und "Leben.Lieben.Leipzig". Zum Fernsehen kommt der Wahl-Kölner durch Jobs beim TV: Für "X-Diaries – love, sun & fun" arbeitet er als Set-Runner und Skripter, wo er durch seine aufgeweckte und lebhafte Art auf sich aufmerksammacht.

Steckbrief und Biografie

Hier gibt's für dich die wichtigsten Fakten zu Danny auf einen Blick:

"Promi Big Brother" 2021: Hat Kandidat Danny Liedtke eine Freundin?

Fans von Danny dürfen sich noch Hoffnungen machen: Der Darsteller hat derzeit keine Frau an seiner Seite. Tatsächlich gilt er als Dauer-Single, der schon seit etwa über Jahren in keiner Beziehung mehr war. Das heißt aber nicht, dass er in dieser Zeit keiner Frau nähergekommen ist. Den ein oder One-Night-Stand gab es schon, wie er preisgibt.

Vor allem südländische Frauen mit viel Temperament haben es dem 31-Jährigen angetan. Doch bei der Wahl einer potenziellen Partnerin achtet er auf mehr: Er muss einer Frau voll und ganz vertrauen können.

Seine zukünftigen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner sollten schon einmal ihre Nerven stärken. Denn Dannys sprudelnde Art könnte nicht bei jedem gut ankommen. Ob er Freund:innen – oder vielleicht auch Feind:innen – oder sogar seine große Liebe in der Welt des Großen Bruders findet, steht derzeit noch in den Sternen.

Danny Liedtke im Interview: "Auf die Palme bringt mich, wenn Menschen mich anlügen oder hinter meinem Rücken reden."

Vor seiner TV-Karriere begann Danny Liedtke eine Ausbildung zum Sozialassistenten. Aufgrund einer Hämatophobie, der Angst vor Blut, musste er diese jedoch abbrechen, ebenso wie später seine Metzgerlehre. Nach seinem Umzug nach Köln im Jahr 2012, arbeitet Danny unter anderem als Set-Runner und Skripter bei diversen TV-Produktionen. Seinen ersten Auftritt vor der Kamera hat er bei der Sendung "X-Diaries". 2013 erhält er die Rolle des Kevin Buchow im Hauptcast von "Köln 50667". "Promi Big Brother" ist das erste Reality-TV-Format für den 31-Jährigen, der seinen Fans jetzt auch seine ganz private Seite zeigen möchte.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

"Ich verfolge 'Big Brother' schon seit der ersten Staffel und ich wollte es schon immer mal selbst erleben."

Du warst bislang noch in keiner Reality-Show zu sehen. Ist das eher ein Vorteil oder ein Nachteil?

"Ich bin einfach Danny und spiele keine Rolle. Es ist etwas ganz Neues für mich und meine Community wird mich dann auch mal von einer ganz anderen Seite sehen können."

Die Zuschauer kennen dich als Kevin Bochow aus "Köln 50667". Was macht dich privat als Danny aus?

"Ich unterhalte gerne Menschen und kann sehr impulsiv sein. Aber ich habe aber auch eine ruhige und tiefgründige Seite. Ich denke, das wird einige Menschen überraschen."

Du bist seit zehn Jahren Single. Kannst du dir vorstellen, dich bei "Promi Big Brother" zu verlieben?

"Ausschließen würde ich es nicht. Verlieben kann man sich ja jeden Tag und dann auch eine Romanze haben. Das sehe ich eher lockerer. Aber die richtige Liebe ist dann noch mal etwas anderes."

Wie kann man dein Herz erobern?

"Der Look muss schon stimmen. Ganz ehrlich, in diesem Punkt bin ich oberflächlich. Aussehen ist der erste Schritt. Der Charakter würde mich dann als zweites catchen."

Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

"Ich glaube, das ganze Projekt 'Promi Big Brother' ist eine große Herausforderung."

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?

"Da gibt es erst mal nichts. Vielleicht bei der Selbstbefriedigung (lacht), aber eigentlich bin ich für alles offen. Geduscht wird in Badehose. Es sei denn, eine Frau ist mit dabei – dann wäre es etwas anderes."

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

"Harmonie, gute Menschen, gute Laune, Sonne und gutes, gesundes Essen."

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

"Teamgeist, Ehrlichkeit und ich möchte auch für Harmonie sorgen. Wenn aber einer querschießt, werde ich auch meine Meinung sagen."

Was bringt dich auf die Palme?

"Auf die Palme bringt mich, wenn Menschen mich anlügen oder hinter meinem Rücken reden."

Wie reagierst du in Konfliktsituationen?

"Letztendlich ist es mir egal, was andere Leute über mich denken. Wenn ich aber merke, dass der Vibe nicht mehr stimmt oder eine Person wirklich Quatsch über mich erzählt, dann spreche ich das an."

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist du ein Alphatier oder Mitläufer?

"Ich kann mich zwar auch anpassen, aber ich nehme die Dinge lieber selbst in die Hand. Daher würde ich mich schon als Alphatier bezeichnen."

Wen oder was wirst du am meisten vermissen?

"Mein Fitnessstudio. Ansonsten ist es cool, auch mal kein Handy zu haben. Ich glaube, das tut ganz gut."

Bist du ehrgeizig? Wie wichtig sind dir der Sieg und die Gewinnsumme?

"Ich bin vor allem bei den Matches ehrgeizig. Wichtig wäre mir, nicht zu früh gehen zu müssen und sehr weit zu kommen. Im besten Fall schaffe ich es bis unter die Letzten und wer dann gewinnt, entscheidet der Zuschauer. Das Geld wäre dann das i-Tüpfelchen."

Ich bin der perfekte "Promi Big Brother"-Bewohner, weil …

"Wer ist schon perfekt? Es gibt keinen perfekten Menschen. Ich bin einfach Danny."

"Promi Big Brother" 2021 ist seit 6. August täglich in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.