Uwe Abel: Bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Der Niedersachse Uwe Abel wird durch seine Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" 2011 deutschlandweit bekannt. Damals ist Uwe noch als Schweinebauer auf seinem Hof in Dötlingen tätig und sucht als langjähriger Single nach der passenden Frau an seiner Seite.

Und er soll in der Dating-Show tatsächlich seine große Liebe finden: Zwischen Uwe und Iris ist es beim Scheunenfest Liebe auf den ersten Blick und die beiden gehen seither gemeinsam durchs Leben.

Im Jahr 2013 heiraten die Verliebten und betreiben seit einiger Zeit das Café "Bauer Uwes Lütje Deel" auf Uwes Bauernhof. Die Schweinezucht hat der 51-Jährige in der Zwischenzeit aufgegeben und verpachtet.

Steckbrief und Biografie

Die wichtigsten Fakten rund um Uwe Abel bekommst du hier im bequemen Überblick:

Alter: 51

Geburtsdatum: 9. Dezember 1969

Geburtsort: Dötlingen

Wohnort: Dötlingen

Beruf: Betreiber eines Cafés, ehemaliger Schweinebauer

Instagram: @bauer_sucht_frau_uwe

Wird Uwe der Publikumsliebling bei "Promi Big Brother" 2021?

Bei "Promi Big Brother" wird Uwe vermutlich die ruhige Seele sein. Der 51-Jährige sucht keinen Streit, sondern wird versuchen, die Zeit in der Show für alle Bewohner:innen harmonisch zu gestalten.

Dabei scheut sich Uwe nicht, auch einmal seine weiche Seite zu zeigen. Auch das ein oder andere Tränchen könnte er verdrücken, wenn das Heimweh nach seiner Iris besonders groß ist.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

"Des Geldes wegen. Das letzte Jahr war für uns wegen Corona echt schwierig, auch weil unser Café fast durchgängig geschlossen war."

Wie wichtig sind dir vor diesem Hintergrund der Sieg und die Gewinnsumme?

"Nicht so wichtig. Ich werde es natürlich versuchen, aber um unsere Liquidität steht es jetzt besser als vor ein paar Jahren."

Drei Wochen "Promi Big Brother": Warst du jemals so lange getrennt von deiner Partnerin Iris?

"Nein, ich war noch nie so lange von Iris getrennt. Wir waren einmal drei Tage getrennt und da haben wir sehr viel telefoniert. Das wird für uns beide nicht einfach. Aber Iris steht wie immer voll hinter mir. Ich hoffe, dass ich im Haus genug Ablenkung habe."

Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

"Die größte Herausforderung ist mit Sicherheit, dass man total von der Außenwelt abgeschottet ist und keinerlei Informationen von außen bekommt."

Ist es ein Vorteil, dass du schon Reality-TV-Erfahrung hast?

"Ja klar, das ist bestimmt ein Vorteil für mich."

Bereitest du dich irgendwie auf deine Zeit bei "Promi Big Brother" vor?

"Ja. Wer mich kennt, wird es nicht glauben: Ich habe seit neun Wochen einen Personal Trainer. Dabei geht es nicht so sehr ums Abnehmen, sondern darum, dass ich meine Rückenschmerzen und so einige andere körperliche Baustellen in den Griff bekomme. Ich weiß nicht, wie hart es bei 'Promi Big Brother' wird – aber ich will da einfach funktionieren. Ich habe zwar auch ein bisschen abgenommen, aber eigentlich mehr Muskelmasse aufgebaut. Solche Arme hatte ich noch nie. Ich gehe also jetzt schon an meine Grenzen – und so werde ich es auch bei 'Promi Big Brother' machen.“

Hast du eine Taktik, mit der du bei "Promi Big Brother" einziehen wirst?

"Da habe ich noch keine Idee, ob und welche Taktik ich anwenden werde. Es ist klar, dass ich kein Lästermaul bin. Damit werde ich jetzt auch nicht anfangen. Aber ich werde ja für mich die Entscheidungen treffen müssen, wen ich letztendlich nominiere."

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

"Ich bin eher der Friedensstifter, als dass ich Feuer legen werde."

Was bringt dich auf die Palme?

"So einige weibliche Wesen haben ja die Art in einer Tour, ohne Sinn und Verstand, zu reden. Das ist nicht meine Welt. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reagieren werde, denn die Möglichkeit sich zurückzuziehen wird es bestimmt nicht geben. Ich denke, ich werde das dann ein paar Tage ertragen, aber dann werde ich auch etwas sagen. Und wenn es nicht anders geht, kann ich ja immer zur Not dann diejenigen, die mich stören, nominieren."

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist du eher Alphatier oder Mitläufer?

"Weder noch, ich bin ein absoluter Teamplayer."

Wen oder was wirst du am meisten vermissen?

"Natürlich meine Frau."

Ich bin der perfekte "Promi Big Brother"-Kandidat weil, …

"… ich hundertprozentig ehrlich bin."

