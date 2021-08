Mimi Gwozdz: Ehemalige Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anfang des Jahres nimmt Mimi Gwozdz an "Der Bachelor" teil. Unter den 22 Frauen fällt sie Bachelor Niko Griesert schnell auf und Mimi mausert sich zur großen Favoritin.

Wäre da bloß nicht ihre Konkurrentin Michele, der Niko kurz vor dem Finale zwar keine Rose gibt, sie aber wenig später wieder in die Show zurückholt. Mimi ist unsicher und eifersüchtig.

Und das zurecht, wie es scheint. Denn: Niko gibt ihr zwar die letzte Rose und wählt sie zur Siegerin, bricht ihr aber das Herz und ist nun doch mit der zweitplatzierten Michele zusammen. Heute ist Mimi über den Vertrauensbruch hinweg und schaut nach vorne.

So tickt Bewohnerin Mimi Gwozdz

Selbst beschreibt sich Mimi als absoluten Freigeist, für den die Familie gleichzeitig das Allerwichtigste ist. Sie liebt Kaffee und kommt ohne das schwarze Gold nur schwer durch den Tag.

Steckbrief und Biografie

Das sind die wichtigsten Fakten zu Mimi Gwozdz im Überblick:

Alter: 27

Geburtsdatum: 18. Februar 1994

Geburtsort: Pfungstadt

Wohnort: Köln

Beruf: Influencerin

Instagram: @mimi.gwo

Mimi Gwozdz bei #PromiBB

Die hübsche 27-Jährige steht eigentlich eher ungern im Mittelpunkt, könnte durch ihre Art jedoch trotzdem polarisieren. Die gebürtige Pfungstädterin möchte den Zuschauerinnen und Zuschauern bei "Promi Big Brother" eine neue Seite von sich präsentieren. Sie will allen beweisen, dass sie eine selbstbewusste und starke Frau ist.

Mimi ist ein offener Mensch und freut sich, die anderen Bewohner:innen kennenzulernen. Allerdings glaubt sie, dass sie sich mit den Männern besser verstehen könnte als mit den Frauen.

"Promi Big Brother" 2021 feiert am Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn seinen Auftakt. Danach läuft jeden Tag eine neue Folge, allerdings zu verschiedenen Zeiten. Damit du dabei nicht den Überblick verlierst, bekommst du hier alle Sendetermine und Sendezeiten zusammengefasst.

Mimi Gwozdz im Interview: "Ich glaube, ich werde mich am Anfang etwas fehl am Platz fühlen."

Die gelernte Bürokauffrau Michelle "Mimi" Gwozdz wird dem TV-Publikum 2021 durch ihre Teilnahme an "Der Bachelor" bekannt. Obwohl er Mimi seine letzte Rose übergibt, serviert "Bachelor" Niko Griesert seine Auserwählte anschließend eiskalt ab. Mit ihrem Umzug nach Köln startet Mimi einen Neuanfang. Bei "Promi Big Brother" will die 27-Jährige zeigen, dass sie alles andere als die Heulsuse ist und noch viel mehr in ihr steckt.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

"Ich muss den Leuten auch mal zeigen, dass ich noch eine ganz andere Seite habe als die Heulsuse Mimi vom 'Bachelor'. Viele haben einen falschen Eindruck von mir und jetzt will ich zeigen, dass mehr in mir steckt."

Man kennt dich aus "Der Bachelor". Trotz letzter Rose wurdet ihr kein Paar. Ist dein Herz davon inzwischen geheilt?

"Definitiv! Da Niko mich so behandelt hat, sehe ich gar mehr nicht ein, verletzt oder traurig zu sein. Er ist es einfach nicht wert."

Kannst du dir vorstellen, dich bei „Promi Big Brother“ zu verlieben?

"Ich plane das jetzt nicht oder lege es darauf an. Aber sag niemals nie. Wenn mein Traumtyp dabei sein sollte, werde ich mich nicht davor verschließen. Ich lasse das alles auf mich zukommen."

Wie sollte dein Traummann sein und wie kann er dein Herz erobern?

"Er sollte humorvoll, aufmerksam und ein Familienmensch sein. Einfach eine tolle Ausstrahlung haben."

Du hast mal gesagt, dass du dich selbst für den "Bachelor" beworben hast, um deiner Familie zuvorzukommen. Was sagt sie jetzt zu deiner Teilnahme an "Promi Big Brother"?

"Die finden das einfach geil. Meine Familie hat schon immer 'Big Brother' und 'Promi Big Brother' geschaut, sie sind richtige Fans. Dass ich dabei bin, können sie noch gar nicht richtig glauben. Wahrscheinlich erst, wenn sie mich dann wirklich im Fernsehen sehen. Aber sie unterstützen mich hundertprozentig."

Du bist kürzlich nach Köln gezogen. Was gefällt dir denn besonders an der Domstadt? Welche Pläne hast du?

"Ich wollte einfach einen Neuanfang. Besonders gefallen mir hier die Menschen. Egal, wo man wen trifft, sie sind alle total herzlich und offen. Die Kölner lieben es, neue Leute kennenzulernen. Da ist man irgendwie nie alleine."

Und was vermisst du aus deiner alten Heimat Pfungstadt am meisten?

"Am allermeisten vermisse ich meine Familie, aber ich besuche sie sehr oft. Außerdem mein Lieblings-Café, wo ich als Barista gearbeitet habe."

Mit wildfremden Menschen auf engsten Raum: Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

"Ich glaube am Anfang werde ich mich ein bisschen fehl am Platz fühlen. Es ist schließlich 'Promi Big Brother' und was bin ich denn für ein Promi unter den Promis? Ich bin sehr gespannt, wer mit mir einziehen wird. Ob die dann fragen: ‚Was hast du denn geleistet, warum bist du hier als Promi dabei?‘ Bisher hatte ich noch keinen großen Kontakt zu Promis und weiß nicht, wie die so drauf sind. Aber es wird bestimmt lustig."

Hast du WG-Erfahrung?

"Nicht wirklich. Ich war zwar beim 'Bachelor' in der Villa oder auf Klassenfahrt, aber richtige WG-Erfahrung habe ich nicht."

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?

"Ich glaube, wenn ich mal traurig bin. Und was das Thema Körperpflege angeht: Wahrscheinlich dusche ich im Bikini. Vielleicht auch mal oberkörperfrei. Oder doch nackt? Ich weiß es noch nicht. Kommt darauf an, wie wohl ich mich fühle."

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

"Nette Menschen um mich herum. Und Kaffee!"

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

"Gute Laune. Und ich bin ein Teamplayer. Ich bin die Quasseltante, die morgens nach dem ersten Kaffee schon gute Laune mitbringt. Andere sagen über mich, dass ich ein ziemlicher Freigeist bin."

Was bringt dich auf die Palme?

"Das ist ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall belehrende Menschen oder wenn jemand denkt, er sei etwas Besseres."

Wie reagierst du in Konfliktsituationen?

"Lässt der Mensch mit sich reden, dann spreche ich es auf jeden Fall an. Wenn er oder sie aber total abblockt und zumacht, dann gehe ich der Person aus dem Weg."

Hast du schon eine Strategie für "Promi Big Brother"?

"Einen Plan habe ich nicht, ich lasse einfach alles auf mich zukommen."

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist du ein Alphatier oder Mitläufer?

"Es kommt auf die Aufgabe an. Wenn ich weiß, dass ich davon Ahnung habe oder weiß, wie es am besten geht, werde ich zum Alphatier. Wenn ich keinen Plan habe, dann lasse ich die anderen machen."

Wen oder was wirst du am meisten vermissen?

"In erster Linie meinen Hund Malio, ein vier Monate alter Zwergspitz. Malio wird mir extrem fehlen, weil er immer bei mir ist. Während meiner Zeit bei 'Promi Big Brother' kümmern sich meine Eltern um ihn."

Bist du ehrgeizig? Wie wichtig sind dir der Sieg und die Gewinnsumme?

"Die Gewinnsumme wäre ein geiles Extra, auch um meiner Familie vielleicht einen Urlaub zu gönnen. Natürlich mache ich mit, um zu gewinnen. Da bin ich schon sehr, sehr ehrgeizig! Daneben will ich zeigen, wer ich bin, was ich kann und wie ich drauf bin."

Ich bin die perfekte "Promi Big Brother"-Bewohnerin, weil …

"... ich eine Frohnatur bin und wenn es darauf ankommt, mich auch durchsetzen will und kann."