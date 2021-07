Wohin entführt Big Brother seine Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Jahr? Nicht nur die Namen der Promis, sondern auch das Motto für "Promi Big Brother" 2021 wird von Fans heiß ersehnt. Nun ist es endlich bekannt.

Ab ins All

Im letzten Jahr errichtete der Große Bruder den Bewohnern ein Märchenland, 2021 will er noch mehr: Er schickt die Promis ins All. Doch noch ist geheim, wie die Weltall-Welt für #PromiBB aussehen wird. Auf einem Bild von Marlene Lufen und Jochen Schropp, passend zum Motto, ist zu sehen, wie die beiden in glänzender Kleidung Astronautenhelme in der Hand halten und staunend nach oben blicken. Was die beiden wohl sehen?

Bereit zum Abheben

Der Trailer zeigt: Den Promis eröffnet sich eine außergewöhnliche, eine bunte und schillernde Welt, die alle Prominenten magisch anzieht. In der Traumstation hält Big Brother Ausschau: Welche Bewohner:innen soll er für 2021 auswählen? Erst werden die Stars und Sternchen gescannt und vom Großen Bruder auserkoren, bevor sie abheben - in die neue Staffel von #PromiBB.

Wie viele Bereiche gibt es?

In den vergangenen Welten, in die Big Brother eingeladen hat, gab es zwei Bereiche. Ob es auch in diesem Jahr so sein wird, steht noch in den Sternen. Werden sie einen Bereich unsicher machen, zwei oder vielleicht sogar mehrere? Werden sich die Bewohner:innen auf einem oder mehreren Planeten wiederfinden? Oder in einer Raumstation, einem Raumschiff oder einem anderen Gefährt, dass sie durch unendliche Weiten trägt?

Müssen sie sich schwerelos durchs All bewegen? Landen die Prominenten sogar in einem Parallel-Universum, in einer Dimension, in der alles ganz anders ist, als wir es kennen? Werden dort vollkommen neue Gesetze gelten? Werden sich dort Alien tummeln oder sind sie allein in der Unendlichkeit? Alles ist möglich.

Im Clip: Das Märchenland - Die beiden Bereiche von 2020

Märchenland, Campingplatz und Co.

Schon im letzten Jahr trumpfte Big Brother ordentlich auf und es gab nicht nur ein Märchenschloss zum Lustwandeln und genießen, sondern auch noch einen Märchenwald, in dem – zugegeben – härtere Bedingungen herrschten. Für die Bewohner:innen war das eine ereignisreiche Zeit, egal, wohin es sie verschlug.

2019 testete der Große Bruder die Camping-Fähigkeiten der Promis. Auf einem Zeltplatz und in einem luxuriösen Camping-Paradies wurde gelacht, geliebt, geschmust und gestritten.

Schon lange kein Haus oder Container mehr

Auf ein einfaches Haus oder einen Container hat Big Brother also schon lange keine Lust mehr. Stattdessen denkt er sich Jahr für Jahr Neues für Bewohner:innen und Zuschauer:innen aus. Wie die neue Welt des Großen Bruders genau aussieht, ist zwar noch geheim, aber sobald du einen Blick auf das "Promi Big Brother"-Weltall werfen kannst, erfährst du es natürlich hier!

"Promi Big Brother" startet am 6. August 2021 in SAT.1 und auf Joyn.

