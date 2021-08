An Tag 4 bei " Promi Big Brother" 2021 ziehen vier Neuankömmlinge ein. Gitta Saxx, Papis Loveday, Paco Steinbeck und Payton Ramolla brechen zu ihrer Reise in die weit entfernte Galaxie von Big Brother auf. Im Hangar bekommen die neuen Bewohner:innen ihr Duell-Outfit und dann geht es erstmal in die Arena.

In zwei Teams in der Arena

Gitta und Papis bilden das erste Team, Payton und Paco das zweite. Auf einer Konstruktion mit vielen Leitern, die auf ihrem höchsten Punkt rund 17 Meter hoch ist, müssen beide Teams Symbole mit Bändern miteinander verbinden. Wer als erstes alle Symbole miteinander verbunden hat oder wer nach Ablauf der Zeit am meisten geschafft hat, gewinnt den Einzug auf den Big Planet.

Gitta und Papis beweisen hier Teamwork. Payton und Paco greifen einmal bei der Farbe daneben – das kostet Zeit. Für das gesamte Spiel haben sie nur fünf Minuten.

Papis: "Wir haben gewonnen!"

"Wir haben gewonnen!", triumphiert Papis. Die letzten zehn Sekunden zählen gerade runter. Doch das Model weiß schon jetzt, sie liegen unaufholbar in Führung. Und Papis soll recht behalten. Er und Gitta können ihr Weltraum-Abenteuer auf dem Big Planet starten. Für Payton und Paco geht es durch den Hangar in die Raumstation.

Alle Neuankömmlinge wissen nicht, mit wem sie ab jetzt zusammenwohnen werden. Wird es harmonisch oder kommen schon bald Konflikte auf?

