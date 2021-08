Im Clip: Janine Pinks Urteil zu ihrem Date mit Paco Steinbeck

Das Durchhalten hat sich mehr als gelohnt: Als Belohnung für einen Tag Zigarettenverzicht bekommt Paco Steinbeck ganz besonderen Besuch auf der Raumstation. Big Brother spendiert dem Antiquitätenhändler ein Dinner mit seinem Schwarm Janine Pink. Die 34-Jährige war zu Gast in der Liveshow von "Promi Big Brother" 2021.

+++ Update 23. August 2021 – 13:28 Uhr +++

"Beziehungsstatus kompliziert", attestiert Paco dem großen Bruder auf Nachfrage, bevor er zu seinem Live-Date mit Janine Pink gehen darf. Ratlos bleibt seine Raumstations-Crew zurück. "Zu mir hat er gesagt, er ist Single", rätselt Daniela. "Aber warum sagt er zu mir, er ist Single? Das bedeutet etwas, ich schwöre!" Sie spekuliert: "Dann wollte er mich vielleicht kennenlernen?"

Eifersucht bei Daniela Büchner?

Wer ist die Frau, die der Superhändler gerade trifft? Ist das was Ernstes? Daniela, die keinen Hehl daraus gemacht hat, dass sie Paco attraktiv findet, ist leicht angefressen von der "Nebenbuhlerin". Papis bohrt nach: "Hast du dich nicht fast verliebt in ihn?" Daniela will möglichst schnell aufklären, dass ihr eigentlich gar nichts an Paco liegt, und kontert vehement: "Hast du irgendwie Fieber oder allergische Reaktionen?" Sie stellt klar: "Wenn ihr wüsstet, wer draußen auf mich wartet. Der Typ ist eine Granate gegen euch alle hier."

Als Paco von seinem Date zurückkehrt, verschafft sich Daniela in Rafi Rachek-Manier mit dem Kochlöffel auf einen Topf schlagend Gehör: "Ich muss eine Ankündigung machen!" Sie trommelt ihre Mitbewohner:innen zusammen. "Paco! Diese Volltrottel denken, weil ich dir die grüne Karte (Anm. Nominierungsschutz) gegeben habe, dass ich in dich verliebt bin. Es tut mir leid: Bin ich nicht ganz. Aber ich mag dich trotzdem."

+++ Update 23. August 2021 – 10:18 Uhr +++

Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" berichtet Janine Pink, wie das Date mit Paco Steinbeck für sie war. "Also es war ja schon fast wie Speed Dating", so das Fazit der 34-Jährigen. "Naja, du kannst ja auch nicht alle Fragen stellen. Manches gehört nun mal auch nicht in die Öffentlichkeit."

Ist der Funke übergesprungen?

Moderatorin Melissa Khalaj möchte es genau wissen: "Ist der Funke übergesprungen?" Janine sucht nach Worten. "Bei mir dauert es generell so, bis der Funke übergesprungen ist", antwortet sie schließlich. Paco war bei diesem Date und auch bei ihrem letzten vor dem Start von "Promi Big Brother" sehr weich. Er sei "wie so ein kleiner Junge" gewesen, erzählt Janine. "Aber man muss ja gucken", schiebt sie gleich hinterher. "Also ich lass mich davon nicht blenden. Nur weil der das erste Mal süß war, hat das nichts zu heißen."

Janine bekommt Warnungen

Aus dem Netz erreichen Janine viele Nachrichten zu ihrer Liaison mit Paco. Sie solle die Finger von ihm lassen, sie hätte ein viel zu gutes Herz für ihn. "Das mag ja alles sein", meint Janine und stellt klar: "Ich bin ja keine zwölf mehr. Ich bin 34. Also nach der Tobi-Nummer damals wird man auch bisschen vorsichtiger." Ob nun Candle Light Dinner bei "Promi Big Brother" oder ein romantischer Brief, Janine versichert weiter, sie ließe sich nicht blenden. "Sobald [Paco] rauskommt, wird man sich sicher nochmal sehen. Da wird’s auch noch ein paar Gespräche geben, die ich definitiv mit ihm führen muss."

Janine lässt die Sache vorsichtig auf sich zukommen. "Ich glaube, ich werde zeitnah mitkriegen, wie er wirklich tickt."

+++ Update 22.08.2021 - 23:21 Uhr +++

Ach, wie süß die beiden doch sind! Das Date von Janine und Paco findet zwar ohne Berührungen – Corona ist schuld – statt, ist aber trotzdem romantisch. Daran können auch die Glasscheibe zwischen ihnen und die Ölsardinen, die Big Brother Paco serviert, nichts ändern.

Nachdem die 34-Jährige und der Wahl-Mallorquiner ihre erste Gemeinsamkeit, ihre Dauermüdigkeit, festgestellt haben, macht Janine ihre Zuneigung gleich deutlich: "Wenn du rausfliegst, kommst du gleich mit mir mit!" Oh là là! Was da wohl nach "Promi Big Brother" noch geht?

+++ Update 22.8.2021 - 22:40 Uhr +++

Janine Pink ist im Studio von "Promi Big Brother" eingetroffen. Die 34-jährige Sächsin ist ganz in Weiß gekleidet und bereit für ihr Date mit #PromiBB-Bewohner Paco Steinbeck. Die Moderator:innen Marlene Lufen und Jochen Schropp sind natürlich neugierig, was bei den beiden bisher lief. "Habt ihr euch schon geküsst", will Jochen wissen. "Nein", lautet Janines prompte Antwort. Sie sei kein Mensch, der direkt beim ersten Date knutscht.

Na, vielleicht gibt es ja heute ein erstes zartes Bussi bei den beiden. Mehr erfährst du bald live in SAT.1 und auf Joyn.

+++

Janine und Paco mögen sich

Aufmerksame Zuschauer:innen wissen: Zwischen den beiden könnte es beim Abendessen ordentlich knistern. Denn Paco und Janine kennen sich bereits – und mögen sich. Daraus haben beide zuletzt kein Geheimnis gemacht.

So erzählte Paco seinen Mitbewohner:innen erst vor Kurzem ganz offen von seiner Schwärmerei, allerdings ohne ihren Namen zu nennen. Die Gemeinte bestätigte dann bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show", dass sie den Superhändler ebenfalls mag: "Er war wirklich sehr nett, zuvorkommend und charmant. Ich fand ihn echt sympathisch." Bedeutungsvoll fügte sie noch hinzu: "Und dann muss man weitersehen, was noch passiert."

"Promi Big Brother": Janine Pink zu Gast an Tag 17

Vor seinem Einzug ins Weltall soll Paco sogar einen Liebesbrief an Janine geschrieben haben, was bei seiner Traumfrau bestens angekommen sei. "Es ist wirklich süß. Welcher Mann setzt sich heutzutage noch hin und schreibt einen Brief?", sagt sie.

Werden die Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2019 und der aktuelle Raumstation-Bewohner heute daran anknüpfen – und womöglich sogar die Kameras vergessen? Wie das Dinner von Paco und Janine läuft, kannst du heute Abend in der Liveshow von "Promi Big Brother" sehen – ab 22:20 Uhr in SAT.1 und im Livestream.

