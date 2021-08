Im Clip: Macht Pacos Porno-Balken Babs schwach?

Danni Büchner kennt jede:r – zumindest 75 Prozent der Deutschen, wie die Auswanderin selbst über sich sagt. Doch eine zählt scheinbar nicht dazu: Babs Kijewski.

Bekannt zu sein ist ein hartes Los

Wer im Scheinwerferlicht steht, muss damit rechnen, dass über einen getratscht wird. Doch auch wenn Danni das bewusst ist, nervt sie die unliebsame Aufmerksamkeit beizeiten. "Ich hasse es, wenn Menschen sagen: 'Oh Gott, du hast jetzt schon einen Neuen' oder 'Warum hat sie jetzt schon das kurze Kleid an? Er ist doch gerade erst gestorben'", beklagt sie.

Babs ist nicht jede:r

Da kommen bei Profi-Anglerin Babs Fragen auf. Sie wundert sich, warum sich Danni darüber so aufregt. Payton Ramolla klärt auf: "Wenn doch ganz Deutschland darüber redet!" Ein Umstand, der Babs mit Skepsis erfüllt. "Redet da wirklich ganz Deutschland darüber?", hakt sie nach.

"Das hat ganz Deutschland berührt!"

Babs' Zweifel kommen bei Danni nicht gut an. Mit Nachdruck erklärt sie: "Natürlich. Das hat ganz Deutschland berührt! Eine Woche hat man darüber ÜBERALL gelesen. Das hat ganz Deutschland bewegt! Das ging an keiner Zeitung, an keinem Fernsehsender vorbei."

Fernab von TV und Zeitungen

Babs, die von der Medienflut nichts mitbekommen hat, wundert sich: "Aber wo lebe ich denn, dass ich das alles nicht mitbekomme? Ich kannte dich auch gar nicht. Für mich bist du jetzt hier die nette Mami, die fünf Kinder zu Hause hat und auf Mallorca lebt." Hat es sich Babs mit dieser unbedachten Äußerung bei Danni verscherzt?

Danni Büchner kann es nicht glauben

"Findest du sie normal?", will Danni von Melanie Müller wissen, als die beiden beim Kochen stehen. Dass Babs noch nie etwas von der Büchnerin gehört haben will, kommt ihr Spanisch vor. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Babsi nie Fernsehen schaut, Zeitungen liest und sowas."

Babs Kijewski ist ein einziges Rätsel

Doch Babs Informationsverweigerung ist nicht der einzige Umstand, der Danni sauer aufstößt. "Dass die auch ihr Alter nicht sagt …", so die Fünffachmama. Denn wie viele Jahre Babs schon auf dem Buckel hat, ist ein wohlgehütetes Geheimnis.

Wenn du gemeinsam mit den Bewohner:innen über Babs rätseln willst, gibt es für dich heute Abend eine neue Folge von " Promi Big Brother" 2021 um 23 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: