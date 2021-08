Bei " Promi Big Brother" sind schon so einige Bewohner:innen über sich hinausgewachsen. Trotzdem nimmt jeder Promi seine persönlichen Ängste mit ins All. Welche das sind, haben sie exklusiv verraten.

Angst vor Ablehnung

Das Leben in der Raumstation ist beengt. Hier können schonmal Charaktere aufeinander knallen. Jörg Draeger begleitet die Befürchtung, von der Gruppe abgelehnt zu werden. "Größte Sorge ist, obwohl ich mit der Gruppe gut klarkomme, dass die Gruppe mich nicht annimmt", gesteht der Moderator.

Im Clip: Bonus: Wovor haben die Promis am meisten Angst?

Mit dieser Sorge ist er nicht allein. Auch andere Promis bereitet das Zusammenleben mit den anderen Bewohner:innen leichte Bauchschmerzen, wie etwa Melanie Müller. "Hast du dir die Leute hier drin mal angeguckt, mit denen ich hier zusammen bin?", stellt sie eine Gegenfrage. "Das ist doch die größte Herausforderung."

Ohne Abendessen ins Bett?

"Und der Hunger", fügt sie hinzu. Der macht auch Uwe Abel Sorgen. "Ich hab am meisten Angst, dass ich hungrig bei Big Brother ins Bett muss", verrät der Bauer mit Herz.

Beim Essen hört die Freundschaft auf, befürchtet Eric Sindermann. Seine größte Angst: Das Einkaufen in der Versorgungskapsel. "Wenn ich da irgendwelche Fehler mache, dann hab ich irgendwann die ganze Gruppe gegen mich", so der Designer. Tatsächlich musste er sich dieser Angst bereits an Tag 2 stellen und so richtig rund wollte sein Einkauf auch nicht laufen. Zumindest mit Jörg Draeger kam es da zu Spannungen.

