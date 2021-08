Die Entscheidung ist gefallen: Rafi Rachek konnte die Zuschauer nicht von sich überzeugen. Somit geht die Reise für den 31-Jährigen an Tag 9 zu Ende. Nach Mimi Gwozdz, Heike Maurer und Daniel Kreibich ist Rafi der vierte Bewohner, welcher das Weltall von Big Brother verlässt.

Mit drei Nominierungen auf die Exit-Liste

Der ehemalige "Bachelorette"-Teilnehmer wurde nach dreimaliger Nominierung auf die Exit-Liste gesetzt. Nachdem fünf der Bewohner:innen jeweils zwei ihrer Mitbewohner:innen auf die Liste wählen durften, wurde Rafi von von Melanie Müller, Daniela Büchner und Paco Steinbeck ausgewählt.

Im Clip: Mimi Gwozdz geht freiwillig

Melanie durch Wettkampfgewinn geschützt

In einer Hütesortier-Challenge hatten die Nominierten die Möglichkeit sich von der Liste streichen zu lassen. Melanie Müller gewann das Spiel und war somit geschützt. Jetzt war es an den Zuschauer:innen zu entscheiden: Ina Aogo, Danni Büchner, Paco Steinbeck, Gitta Saxx oder Rafi Rachek? Die Wahl fiel auf Rafi.Zumindest kann sich der 31-Jährige nun neben einem Auftritt in der "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auch auf seinen Freund Sam Dylan freuen, der bereits im Publikum auf ihn wartet.Noch fühlen sich die anderen Bewohner:innen im Weltraum sicher, doch das kann sich jeden Tag ändern. Weiter geht es mit "Promi Big Brother" am 15. August 2021 um 22:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

