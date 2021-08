Noch gibt es bei "Promi Big Brother" 2021 keine Romanze, die für Frühlingsgefühle in der Raumstation und dem Big Planet gesorgt hat. Aber das könnte sich bald ändern …

Danny Liedtke steht auf Ina Aogo

Sie zoffen, sie zanken und sind selten einer Meinung: Danny Liedtke und Ina Aogo. Doch so unharmonisch wie es zwischen ihnen zuzugehen scheint, ist es offenbar gar nicht. Zumindest wenn es nach Danny geht. Der findet Ina gar nicht so schlecht, wie er gegenüber Pascal gesteht.

"Wenn sie Single wäre, würde ich sie wirklich kennenlernen wollen. Sie ist für mich ne hübsche, tolle Frau. Ich finde sie cool. Ich mag es, wenn sie in der Nähe ist", so Danny. "Wenn Ina jetzt nicht eine verheiratete Frau wäre… Die ist so entspannt, wenn man mit ihr spricht, sie hat so eine seichte, echte Art." Wäre sie nur nicht schon vergeben …

Im Clip: Macht Pacos Porno-Balken Babs schwach?

Gibt es doch noch eine Love-Story?

Danny ist jedoch nicht der Einzige, der einen Schwarm auf der Raumstation gefunden hat. Auch Danni Büchner hat ein Auge auf einen Bewohner geworfen. Paco Steinbeck lässt seit seinem Umstyling ihr Herz ein klein wenig höherschlagen, wie es scheint.

Schwärmt Danni Büchner für Paco Steinbeck?

"Schau mal wie gut der aussieht", schwärmt Danni nach seinem Makeover und dann erfährt sie auch noch, dass er Single ist. Aber wie sieht es bei Paco aus?

Der scheint den Braten gerochen zu haben. Im Sprechzimmer verrät er: "Ohne jetzt arrogant wirken zu wollen, glaube ich aber, dass sie so ein leichtes Auge auf mich geworfen hat und Papis ist wohl derselben Meinung."

Ob die beiden sich noch näherkommen, wird sich aber erst noch zeigen. Das weiß auch Papis, der eine #PromiBB-Lovestory nicht ausschließt. "Wir werden sehen, was wird passieren die nächsten Tage", so das Model.

Ob es bald noch mehr zarte Liebesgefühle bei " Promi Big Brother" gibt, siehst du ab heute um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: