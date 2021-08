Gitta Saxx: "Ich wäre eine gute Mama gewesen"

Die eine fünffache Mutter – die andere kinderlos: Mit Daniela Büchner und Gitta Saxx prallen im Weltall zwei Welten aufeinander. "Wenn ich dich fragen darf: Ehe und Kinder, kam das nicht für dich in den Sinn?", fragt Daniela Büchner das Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx ganz offen.

Gittas Antwort fällt offen und ehrlich aus. Die 56-Jährige erklärt: "Es war immer eher so, dass ich ja ohne Papa aufgewachsen bin. Meine größte Angst war: Alleine mit einem Kind zu sein, ohne den Papa dazu. Jeder hat ja so seinen Lebensplan. Ich liebe Kinder, meine Mama war Kindergärtnerin, ich hab immer Kinder um mich rum gehabt und bin auch sicher: Ich wäre eine gute Mama gewesen."

Es wäre jedoch nie so gewesen, dass sie unbedingt Familie gewollt hätte. Deshalb bereue sie ihre Entscheidung gegen Kinder auch nicht. "Es ist halt jetzt so und ich leb mein Leben nicht so, dass ich denke: Wie wäre es, wenn es anders wäre. Die Frage, ob ich das jetzt bereue, stelle ich mir nicht", erzählt Gitta ihrer Mitbewohnerin Danni. Und die Fünffach-Mutter hat selbst etwas zu dem Thema zu sagen.

Danni Büchner lebt ein ganz anderes Leben

Danielas Leben verlief ganz anders als das von Gitta. Die 43-Jährige ist alleinerziehende Vollblut-Mama von fünf Kindern. "Ich wollte immer Kinder", sagt sie. Trotzdem muss Danni zugeben, dass sie manchmal etwas überfordert ist: "Ich bin die Einzige, ich trage Verantwortung. Ich gehe manchmal ins Bett und denke: Welchen Job nehme ich an? Was kann ich sparen? Wie geht es weiter? Was ist, wenn was passiert?"

Deshalb sei sie auch eine strenge Mutter: "Ich muss leider streng sein. Das ist gar nicht böse. Ich bin so oft überfordert, hundertmal am Tag. Natürlich meckere ich oft, aber hey, da stehen fünf Menschen, die durch mich geboren sind."

Was Gitta auf dieses Geständnis erwidert und ob die 56-Jährige einen klugen Ratschlag parat hat, siehst du heute um 20:15 Uhr bei "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn.

