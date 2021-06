" Promi Big Brother Sendetermine und Sendezeiten.

Sendetermine und Sendezeiten. Der Sendeplatz von "Promi Big Brother – Die Late Night Show" wechselt 2021 in Staffel 9 vom Sender sixx zu SAT.1.

Melissa Khalaj und Jochen Bendel sind die Moderator:innen von "Promi Big Brother – Die Late Night Show" 2021.

Diese Gäste sind in der Late Night Show dabei.

Alle Infos zu Start, Sendezeiten und Sendterminen von "Promi Big Brother" 2021.

"Promi Big Brother – Die Late Night Show": Das ändert sich dieses Jahr

Die Late Night Show zieht um. Eingefleischte Fans wissen es: Früher musstest du nach "Promi Big Brother" zu sixx schalten, um die Nachbesprechung mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel zu sehen. In diesem Jahr kommt die Show auch in SAT.1 und das direkt nach jeder Folge.

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Promi Big Brother – Die Late Night Show" 2021

Wenn du nicht genug von #PromiBB bekommen kannst, bist du bei der Late Night Show goldrichtig. Sie kommt immer im Anschluss an die Episoden von "Promi Big Brother". Damit du keine Ausgabe verpasst, findest du hier alle Sendetermine.

Folge Datum Sender 1 6. August 2021 SAT.1 2 7. August 2021 SAT.1 3 8. August 2021 SAT.1 4 9. August 2021 SAT.1 5 10. August 2021 SAT.1 6 11. August 2021 SAT.1 7 12. August 2021 SAT.1 8 13. August 2021 SAT.1 9 14. August 2021 SAT.1 10 15. August 2021 SAT.1 11 16. August 2021 SAT.1 12 17. August 2021 SAT.1 13 18. August 2021 SAT.1 14 19. August 2021 SAT.1 15 20. August 2021 SAT.1 16 21. August 2021 SAT.1 17 22. August 2021 SAT.1 18 23. August 2021 SAT.1 19 24. August 2021 SAT.1 20 25. August 2021 SAT.1 21 26. August 2021 SAT.1 22 27. August 2021 SAT.1

So verfolgst du "Promi Big Brother – Die Late Night Show" im Livestream

Einen 24-Stunden-Livestream gibt es zwar nicht, aber in der Late Night Show werfen die Moderator:innen und ihre Gäste immer mal wieder einen Blick auf die Bewohner:innen, um zu schauen, was sie so treiben.

Wenn du die Folgen nicht im TV, sondern mit dem Livestream schauen willst, gibt es für dich zwei Möglichkeiten: Auf sat1.de steht dir der Livestream des Programms zur Verfügung. Sobald "Promi Big Brother" startet, solltest du also auch den Stream bereit haben. Alternativ gibt es auch auf Joyn einen Livestream, mit dem du das Fernsehprogramm und die Ausstrahlung von "Promi Big Brother – Die Late Night Show" verfolgen kannst.

Wiederholung: Ganze Folgen von "Promi Big Brother – Die Late Night Show" 2021

Die Wiederholung der Show steht für dich online zur Verfügung. Es ist also nicht schlimm, wenn du mal eine Folge verpasst. Alle ganzen Folgen kannst du dir im Nachhinein nochmal auf sat1.de oder Joyn anschauen.

Die Moderator:innen von "Promi Big Brother – Die Late Night Show" 2021

Auch in diesem Jahr übernehmen Melissa Khalaj und Jochen Bendel die Aufgabe, als Moderatorin bzw. als Moderator durch die Late Night Show zu führen. Die beiden lieben es, sich das Treiben in der Welt von Big Brother anzuschauen und dann alles Spannende genau zu analysieren.

Melissa Khalaj ist seit der zweiten Staffel dabei. Ihre Karriere als Moderatorin begann beim Jugendsender Joiz. Seit 2014 moderiert sie "Promi Big Brother – Die Late Night Show". Zudem stand sie bei anderen Show wie "Crash Games – Jeder Sturz zählt" oder "Etage 7" bereit.

Jochen Bendel macht das Moderations-Duo komplett. Viele kennen ihn durch seinen Einsatz als Moderator bei "Ruck Zuck" oder durch seine Teilnahme an "Das große Promibacken – Weihnachtsspecial". Seit 2014 ist auch er Teil der Late Night Show.

So funktioniert "Promi Big Brother – Die Late Night Show"

In "Promi Big Brother – Die Late Night Show" sprechen Melissa Khalaj und Jochen Bendel noch einmal über alles Spannende, was in der Welt des Großen Bruders vor sich geht. Sie analysieren und lästern – gemeinsam mit ihren Gästen.

Ein wichtiger Bestandteil ist zudem der Blick auf das aktuelle Geschehen. Denn Melissa und Jochen wollen ganz genau wissen, was gerade vor sich geht. So kannst du auch nach "Promi Big Brother" noch ein paar exklusive Einblicke erhaschen.

"Promi Big Brother – Late Night Show" 2021: Das sind die Gäste

In jeder Folge empfangen die beiden interessante Gäste. Das sind zum Beispiel Familienmitglieder oder Freund:innen der Promis. Natürlich kommen auch die Bewohner:innen, die die Show verlassen mussten, noch einmal vorbei.

Das waren die Gäste 2020

Im letzten Jahr gaben sich einige namhafte Gäste die Ehre. Claudia Obert, Aaron Troschke, Werner Hansch, Emmy Russ, Yoncé Banks, Ginger und Bert Wollersheim waren etwa dabei.

#fragdenexit: Stelle als Zuschauer deine Fragen an die Exit-Promis

Wenn sich eine Bewohnerin oder ein Bewohner als Gast einfindet, der am Abend ausgeschieden ist, haben die Zuschauer:innen die Möglichkeit, Fragen an ihn zu stellen, die sie oder er in der Show beantwortet. Dazu musst du auf dem Instagram-Channel der Late Night Show deine Frage als Kommentar verfassen.

Der Gewinner von "Promi Big Brother" 2020 zu Gast in der Late Night Show

Natürlich schaut auch der Gewinner vorbei. 2020 war das Werner Hansch, der dort noch einmal seine Zeit im Märchenland Revue passieren ließ. Doch er kam nicht allein in die Show. Mit dabei waren auch die anderen Finalist:innen, Ikke Hüftgold, Kathy Kelly und Mischa Mayer.

"Promi Big Brother" 2021: Alle wichtigen Informationen zur 9. Staffel

Bald schon geht es endlich wieder los. "Promi Big Brother" startet am 6. August in SAT.1. Damit du keine Folge verpasst und top informiert bist, findest du auf sat1.de alles Wichtige zum Nachlesen.