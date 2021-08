Der Gossip rund um Deutschlands prominenteste Wohngemeinschaft erobert die Nacht in SAT.1: Melissa Khalaj und Jochen Bendel begrüßen die "Promi Big Brother"-Zuschauer:innen in diesem Jahr erstmals täglich live in SAT.1. "Promi Big Brother – Die Late Night Show" rundet jeden "Promi Big Brother"-Abend ab und lädt ab 6. August 2021 jede Nacht live direkt im Anschluss an die Hauptshow alle #PromiBB-Fans zur gemeinsamen Nachbesprechung ein.