Hier brodeln schon die ersten Konflikte

Als Eric Sindermann in der Raumstation einzog, stellten er und Melanie Müller sich einander vor. Rafi Rachek blickte skeptisch. Er meint, die beiden tun nur so, als würden sie sich nicht kennen. Immerhin sah Rafi die beiden zusammen auf einem Event in Berlin. Sie seien auch zusammen weggegangen, erinnert er sich im Sprechzimmer von " Promi Big Brother".

"Wenn sie reinkommen und so tun, als würden sie sich gar nicht kennen, heißt das für mich: Sie haben sich entweder abgesprochen oder haben irgendwelche Pläne geschmiedet", schlussfolgert Rafi aus seinen Beobachtungen.

Rafi: "Ihr kennt euch doch"

Bei Erics Einzug sprach er die beiden direkt auf das Event an: "Ihr kennt euch doch auch." Doch sie hätten sich nur einmal kurz gesehen, beteuerten beide.

Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" zeigt sich auch Rafis Freund Sam Dylan verwundert über die distanzierte Begrüßung von Melanie und Eric. Denn auch er sei auf diesem Event in Berlin gewesen und habe dort ähnliche Beobachtungen wie sein Freund gemacht, erzählt er Melissa Khalaj und Jochen Bendel.

Melanies beste Freundin: "Das ist keine Taktik"

Melanies beste Freundin Miss Chantal diskutiert auf der Couch von Melissa und Jochen auch mit. Sie kann sich gar nicht vorstellen, dass Melanie und Eric irgendetwas zuvor geplant haben. Schließlich würden sie jetzt bei #PromiBB ganz anders aussehen. Auf dem Event seien sie ja gestylt gewesen und unter so vielen Menschen könne man den ein oder anderen durchaus mal vergessen. "Da muss es erstmal 'Klick' machen", meint Miss Chantal. "Das ist keine Taktik."

Die Travestie-Künstlerin hat eine ganz andere Theorie: "Ich denke mal, Rafi sucht gerade irgendein Feindbild." Sam hakt sofort ein: Rafi wolle einfach nicht angelogen werden und deshalb die Sache klarstellen. Für den Reality-TV-Darsteller wirkt das Verhalten von Melanie und Eric ganz anders: "Es ist halt 'ne Verarschung. Da kennen sich zwei, die gehen taktisch vor und das ist unfair anderen Kandidaten gegenüber."

Ist der große Streit schon vorprogrammiert?

Ob Rafi und Sam auf der richtigen Spur sind und es zwischen Melanie und Eric wirklich Absprachen gab, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht klären. Doch sollte es in einem Streit eskalieren, ist sich Sam sicher: "Es wird schlampig! Mit Schlamm wird geschmissen!" Auch Miss Chantal weiß: "Ich denk mal, Melli lässt sich nicht so viel gefallen. Also da denke ich mal, die werden sich schon in die Köppe kriegen. Auf jeden Fall. Das ist jetzt schon vorprogrammiert."

Immerhin sind Rafi und Melanie bereits sehr früh aneinandergeraten.

Wie Rafis Ermittlungen in diesem Fall weitergehen und ob er da wirklich einer Intrige auf der Spur ist, das kannst du jeden Abend bei "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn verfolgen.

