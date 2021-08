Im Clip: Vote für die Bewohner:innen und entdecke "Promi Big Brother" in der App

Jörg Draeger hat die Raumstation verlassen. Aber wenn die Bewohnerinnen und Bewohner von "Promi Big Brother" dachten, das Schlimmste für diesen Abend überstanden zu haben, irren sie sich. Der große Bruder startete nach dem Auszug eine zweite Nominierungs-Runde unter den Promis mit ungewissem Ausgang.

Die Finalwoche ist angebrochen

Die Tage auf der Raumstation und auf dem Big Planet sind für alle Bewohner:innen gezählt. Früher oder später muss jede:r von ihnen ausziehen. Doch einige trifft es nun einmal schon morgen. Eine oder einer von ihnen hat keine Chancen mehr auf den Sieg.

Die nominierten Bewohnerinnen und Bewohner

Wer kassierte die meisten Stimmen von ihren oder seinen Mitbewohner:innen? Diese Promis müssen die Nacht mit Zittern verbringen, denn eine oder einer von ihnen wird morgen, am Dienstag, 24. August 2021 ausziehen:

Marie Lang

Paco Steinbeck

Vote für deine Favoritin oder deinen Favoriten

Ist dein Lieblings-Promi unter den Nominierten? Dann solltest du dein Smartphone bereithalten, um entweder per App, mit dem SMS- oder dem Telefon-Voting für deine Favoritin oder deinen Favoriten abzustimmen.

Der nächste Auszug am Dienstag

Wen es von ihnen erwischt, siehst du schon morgen in der neuen Folge von "Promi Big Brother". Ab 20:15 Uhr gibt es für dich eine neue Live-Show in der Prime-Time in SAT.1 und auf Joyn.

